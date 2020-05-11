Варшава, , 13:26 — REGNUM Рассчитать вероятность летального исхода от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, можно с помощью специального калькулятора. Его совместно с врачами и эпидемиологами разработали польские учёные. Об этом сообщила представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская.

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Она уточнила, что при подсчётах программа учитывает такие параметры, как возраст, пол человека и информацию о четырёх основных типах хронических заболеваний — сердечно-сосудистых и онкологических, а также сахарном диабете и повышенном кровяном давлении, пишет РИА Новости. Так, риск умереть в случае заражения коронавирусом для мужчины 30 лет без хронических заболеваний составляет 0,03%, а в возрасте 80 лет с сахарным диабетом и онкологией повышается до 25,86%.

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«Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев со смертельным исходом COVID-19», — подчеркнул главный разработчик калькулятора, доктор медицинских наук Петр Бандош.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире жертвами заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, стали уже почти 283 тыс. человек. При этом количество носителей вируса SARS-CoV-2 превышает 4,1 млн человек.

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