18 мая 2020 | Время чтения 3 мин

Госдума в июне может обсудить законопроект, которым полиция наделяется дополнительными полномочиями. И хотя действующий закон «О полиции» работает уже почти десять лет, и его корректировка вполне ожидаема, звучат опасения, что сотрудники органа правопорядка получат чрезмерные полномочия под сурдинку коронавируса. Полиция получает, в частности, право вскрывать автомобили и оцеплять жилые территории. Депутаты Госдумы уже готовят поправки, направленные на контроль новых полномочий.

Ольга Зенькович, , 16:04 — REGNUM Законопроект о новых полномочиях полиции, среди которых право вскрывать автотранспорт и оцеплять территории, включая жилые дома, Госдума может рассмотреть в первом чтении в июне, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая. Правительственная инициатива вызвала широкий общественный резонанс, высказываются опасения, что сотрудники органов правопорядка будут злоупотреблять своими полномочиями. Профильный комитет Госдумы обещает проработать документ с заинтересованными ведомствами.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Новые полномочия

Полицейские получают право вскрывать автомобили. Однако сделать это сотрудник полиции может при определенных условиях: если в машине заблокировалось лицо, подозреваемое в совершении преступления. Также вскрывать ТС полиция сможет для спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность.

Одновременно полиция получает право проводить оцепление (блокирование) территорий, жилых помещений, строений и других объектов по решению руководителя территориального органа или лица, его замещающего. Для пропуска на территорию оцепления правительство получает право осуществлять личный досмотр, а в случае отказа не пускать граждан на территорию.

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Опасность

И хотя поправки о расширении полномочий полиции, в том числе в части применения оружия, досмотра граждан и личных автомобилей, правительство РФ разработало еще в 2018 году, новации нельзя протаскивать без широкого обсуждения под видом борьбы с коронавирусом, считает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Нет необходимости в их экстренном рассмотрении и принятии «под шумок» коронавируса. Подобные инициативы должны обязательно проходить процедуру широкого общественного и парламентского обсуждения. Пандемия не должна становиться поводом для превращения страны в полицейское государство», — заявил Миронов.

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Сотрудники полиции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отчетность

Депутаты «Справедливой России» заявили о намерении подготовить ко второму чтению законопроекта поправки, которые призваны проконтролировать, не будут ли стражи порядка превышать свои полномочия. По мнению Сергея Миронова, у каждого сотрудника полиции на службе должны быть инструменты аудио-видеофиксации, и в конце смены записанные файлы должны сдаваться в дежурную часть. Тогда все нарушения, как со стороны граждан, так и со стороны представителей правоохранительных органов, будут зафиксированы.

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Проработка с заинтересованными

Профильный комитет Госдумы по безопасности установил срок предложения поправок к правительственному законопроекту — до 5 июня, и обещает обсуждение с экспертами.

«Комитет внимательно изучит и детально проработает с заинтересованными ведомствами, экспертным сообществом, общественными организациями внесенные правительством РФ в Госдуму поправки в федеральный закон «О полиции», — заверил глава комитета Василий Пискарёв.

Он считает, что принятый девять лет назад федеральный закон «О полиции» в целом оправдал свою эффективность, создана качественная правовая основа деятельности полиции, однако, как показывает всесторонний анализ правоприменительной и судебной практики, ряд положений нуждается в уточнении.

«При пресечении терактов и в ряде других критических ситуаций, когда счет идет на минуты и секунды, такие полномочия полиции помогут спасти жизнь десяткам, а может быть, и сотням людей, а также усилить защищенность сотрудников правопорядка, закрепить в более четких и понятных для граждан формулировках порядок их действий», — рассуждает он.

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

Он также подчеркнул, что «при обсуждении поправок, безусловно, приоритетным для комитета является обеспечение безопасности граждан, общества и государства».

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Вне решений партий

Мало кто обратил внимание, однако законопроектом предлагается закрепить, что сотрудник полиции «не должен быть зависим от решений политических партий». Как поясняют авторы, такая формулировка не допускает неоднозначного толкования и подчеркивает принцип «политического нейтралитета», которым должны руководствоваться сотрудники полиции при исполнении служебных обязанностей и реализации предоставленных им прав.

Сейчас сотрудник полиции «не должен быть связан решениями политических партий». Такую формулировку действующего закона авторы расценили как некорректную — «поскольку не усматривается, о какой связи идет речь».