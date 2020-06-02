Москва, , 07:50 — REGNUM Мошенники пользуются неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России, чтобы обмануть граждан и выманить у них деньги, сообщает 2 июня пресс-служба Роспотребнадзора.

«Для обмана потребителей используются разные новые аспекты возникшей ситуации: оплата якобы выписанного штрафа, обязательное проведение платного анализа или особого пропуска на передвижение, услуги по поиску работы», — объяснили в ведомстве.

Отмечается, что в ряде случаев мошенники предлагают оплатить особые фильтры, очистители воздуха, лекарства и другие «уникальные» товары, которые должны помочь в борьбе с коронавирусом. В других случаях преступники пытаются проникнуть в жилище, используя новые предлоги, например под видом врача.

В связи с участившимися инцидентами, Роспотребнадзор рекомендовал использовать информацию из официальных источников и справочные материалы в сфере защиты прав потребителей.

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