Москва, , 09:28 — REGNUM Ажиотаж вокруг коронавируса, несоизмеримый по масштабу с явлением, говорит о том, что кем-то замышляется какая-то гадость, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что особенность нового коронавируса — в том, как он работает с иммунитетом, вызывая, например, гиперреакцию организма, которая может быть еще опасней, чем сам вирус, что говорит о странности вируса.

«Мы не имеем морального права разводить никакую панику и одновременно снижать масштаб, поэтому мы можем ориентироваться только на государственные статистические источники. Мы видим, что нету той катастрофы, которую раскачивают, что мир гибнет и все прочее. Что-то другое происходит, и тогда возникает вопрос, зачем это сделали», — заявил Кургинян.

По его словам, никто не собирается демонизировать США и заявлять, что они создали этот вирус, но сами же Штаты говорят об искусственности ситуации с вирусом. В частности, об этом заявили представитель системы эпидемиологической безопасности США, когда давал показания в Конгрессе, и другие лица. Кроме того, намерения США «взыскать» с Китая несколько триллионов долларов в качестве «компенсации» за коронавирус тоже говорит о рукотворности ситуации.

«С какой стати начался этот ажиотаж, что он означает? И тогда мы понимаем, что в разрыве между масштабом явления, которое серьезно, и типом реакции на него мира содержится какая-то гадость. И когда говорится: «Отдайте нам наши триллионы», то гадость эта называется «ограбить», и вот тогда эта версия руками американцев становится правдоподобной», — продолжил эксперт.