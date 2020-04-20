Москва, 20 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Ажиотаж вокруг коронавируса, несоизмеримый по масштабу с явлением, говорит о том, что кем-то замышляется какая-то гадость, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что особенность нового коронавируса — в том, как он работает с иммунитетом, вызывая, например, гиперреакцию организма, которая может быть еще опасней, чем сам вирус, что говорит о странности вируса.
По его словам, никто не собирается демонизировать США и заявлять, что они создали этот вирус, но сами же Штаты говорят об искусственности ситуации с вирусом. В частности, об этом заявили представитель системы эпидемиологической безопасности США, когда давал показания в Конгрессе, и другие лица. Кроме того, намерения США «взыскать» с Китая несколько триллионов долларов в качестве «компенсации» за коронавирус тоже говорит о рукотворности ситуации.