Москва, , 13:59 — REGNUM Беременные женщины с коронавирусом производят на свет здоровых детей, заражение новорожденного возможно только после родов. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По её словам, организм матери защищает плод, даже если сама женщина заражена. Заболевание ребёнка возможно позднее в случае контакта с матерью или другими людьми.

Адамян отметила, что в России коронавирус выявлен у 2561 беременной женщины, в том числе у 816 беременных в Москве. По всем тестам диагноз коронавирусная инфекция подтверждён из них у 2035 женщин.

Особенно опасна инфекция для беременных во втором и третьем триместрах, когда увеличивается объем циркулирующей крови. Ещё более опасен он для беременных с различными экстрагенитальными заболеваниями, болезнями сердца, легких, злокачественные образованиями, нарушением гемостаза.

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