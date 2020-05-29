Харбин, Китай, , 05:45 — REGNUM В провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая не выявлено ни одного нового случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Всего 11 бессимптомных случаев заражения новым коронавирусом было выявлено в регионе за прошедшие сутки. В общей сложности 233 тесных контакта заболевших находится под медицинским наблюдением, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения.

С 16 мая в больницах региона не осталось ни одного пациента с COVID-19. Общее число местных заболевших в Хэйлунцзяне достигло 559 человек, в то время как «импортных» несколько меньше — 386 человек.

Напомним, что провинция Хэйлунцзян и провинция Цзилинь на северо-востоке Китая пока считаются одними из самых проблемных, поскольку здесь в последние недели наблюдались кластерные случаи заражения опасной инфекцией.