Берлин, , 20:24 — REGNUM По мнению ученых из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна, главный путь распространения коронавируса — это длительный и тесный контакт больших групп людей на массовых мероприятиях. Об этом рассказал в интервью RTL Today один из авторов исследованияХендрик Штреек.

По его словам, риск заражения после контактов с предметами крайне мал — найти признаки живого вируса на различных поверхностях так и не удалось.

«Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории», — рассказал он.

Но заражение возможно, если заболевший, к примеру, кашлянул в руку и сразу же дотронулся до чего-либо, а другой человек немедленно касается этого же предмета, а затем будет трогать лицо. В целом этот способ не очень распространен.

Вывод немцеких ученых следующий: серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. То есть коронавирус передается при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.

Стоит отметить, что вирусолог берлинского университета Charite Кристиан Дростен ранее завил, что новый коронавирус очень подвержен высыханию, поэтому не передается непосредственно по воздуху.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса охватила весь мир. На Земле зарегистрированы почти 2,5 млн случаев зараения. Умерли 163 тысячи человек.