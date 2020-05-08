Москва, , 17:15 — REGNUM Одной вакцины для борьбы с коронавирусом быть не может, а лекарство будет найдено. Как передает корреспондент 8 мая, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-встречи с депутатами Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.

«На сегодняшний день реестр всех вакцин ведёт ВОЗ. Он открыт, в этом списке девять российских вакцин… Я знаю, что в РФ разрабатывается ещё несколько вакцин, пока они не внесены в ВОЗовские документы. Могу точно сказать, что одной вакцины не будет, они будут разные, и они будут разные, созданные в РФ. Одной вакцины быть не может. Они будут разные по степени воздействия, по степени ответа. Кто сделает быстрее — трудно сказать», — заявила Попова.

Глава ведомства надеется, что лекарство также будет создано.

«Что касается лекарства, то мы все прекрасно понимаем, что в течение четырех месяцев весь мир, обладая высокими технологиями, испытаниями лекарственных средств, пытается его найти, но пока у нас одно спасение — соблюдать все требования, о которых мы сегодня говорим», — говорит она.

«Пока выглядит так, но мы верим в свою науку, в свою и мировую. Я точно знаю, что лекарство будет», — подчеркнула Попова.