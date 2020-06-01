1 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Роман Газенко, , 23:53 — REGNUM 1 июня Наталья Берно-Белленкур направилась в столичный магазин «Чай и кофе» на Мясницкой улице, чтобы внести запись в книгу отзывов покупателей. Вместо этого она пополнила список задержанных московской полицией за «отсутствие средств защиты» в общественном месте.

Указ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

История началась 25 мая, когда москвичку отказались обслужить в этой торговой точке. Бдительная администрация заведения вызвала наряд полиции, поскольку её не устроила маска клиентки с изображением Микки-Мауса. Наталья написала заявление о нарушении её прав потребителя. 1 июня она была вынуждена снова посетить эту торговую точку, чтобы выполнить процедуру, необходимую для направления соответствующей претензии в Роспотребнадзор. Для этого было нужно внести запись об инциденте в книгу отзывов покупателей.

Вместо этого она натолкнулась на откровенное хамство персонала, отказ выдать книгу жалоб и вызов полиции. За отсутствие «средств защиты» она была задержана и доставлена в ОВД «Красносельский». В протоколе задержания Наталья Берно-Белленкур, именуемая «гражданином», обвиняется со ссылкой на 64 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Указ Мэра Москвы от 18 апреля 2020 года о «Проведении ограничительных мероприятий». При этом сотрудники полиции, которые производили задержание, как заявляет превратившаяся из потерпевшей в обвиняемую, категорически отказались представиться. В ответ на просьбу указать законодательное основание их действий, блюстители общественной гигиены ответили, что надо смотреть телевизор.

Этот частный случай вызывает ряд крайне неудобных вопросов общефедерального масштаба. Во-первых, как сопрягается ФЗ-64, оперирующий понятием «чрезвычайной ситуации» с «ограничительными мероприятиями» московской Мэрии? Уже стало общим местом, что отказ от ввода режима чрезвычайно ситуации лишил миллионы предпринимателей возможности воспользоваться особыми условиями договоров в части «обстоятельств непреодолимой силы» и спасти свой бизнес от банкротства. Одновременно эта юридическая «нестыковка» стала поводом для пополнения бюджета штрафами населения. Которое, в отличие от московских властей, предпочитает следовать логике утверждений экспертов с академическими титулами. Кстати, какое наказание грозит тем из них, кто утверждает, что маски и перчатки не только бесполезны как средство антивирусной профилактики, но даже вредны?

В протоколе задержания «гражданина» Натальи Берно-Белленкур значится, что она «осознавала противоправный характер своих действий, заранее зная и предвидя их вредные последствия, желая наступления таких последствий или сознательно их допуская, или относясь к ним безразлично». Оставим в стороне от этой формулировки Мэра Москвы Сергея Собянина. Возможно, он предпочёл слушать других экспертов. Случаем, не Главврача ли «Коммунарки» элитарного инфекционного госпиталя, куда московские власти пригласили на экскурсию Президента России? Вся страна видела кадры, как этот «специалист», не удосужившийся даже сбрить бороду, как это предписывают известные любому студенту-медику антиэпидемические правила, без маски и перчаток, не соблюдая «социальной» дистанции, общался с главой государства. Почему его, подхватившего короновирус и «предвидевшего вредные последствия» не подвергли действию пресловутого мэрского указа как «желавшего наступления таких последствий»?

И ещё один вопрос, если уж речь зашла о Президенте России. Он назначил дату Парада Победы на 24 июня. Возникает нешуточная политическая коллизия. Если Сергей Собянин не отменит требование ношения масок и перчаток (медицинских) к этой дате, то: либо Парад победы превратится в маскарад войска пойдут в «средствах защиты» с нарушением «социальной дистанции», либо надо будет договариваться с вирусом, чтобы он повёл себя как в регионах, где маски и перчатки необязательны? В противном случае под угрозой административного ареста как «предвидевший последствия» окажется… ну вы понимаете.