Стокгольм, , 12:58 — REGNUM По словам государственного эпидемиолога Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерса Тегнелла, в настоящее время «абсолютно ясно», что Швеция уже преодолела пик пандемии коронавирусной инфекции. По словам специалиста, для такого развития эпидемиологической ситуации действует два фактора. Об этом 2 июня сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

За последние сутки в Швеции умерли восемь человек, а количество выявленных случаев заражения продолжает снижаться. За последние 24 часа инфекция была выявлена у 272 человек.

По оценкам Тегнелла, сочетание более теплой погоды и иммунитета к вирусу среди шведского населения, означает, что распространение инфекции в стране в настоящее время продолжает уменьшаться.

«В конце концов, никаких существенных изменений касательно соблюдения социального дистанцирования не произошло, поэтому мы знаем, что именно эти два фактора влияют на распространение инфекции», — заявил Тегнелл.