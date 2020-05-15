15 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Не исключен вариант, когда США, Германия и Россия окажутся на одной стороне – и эта перспектива грозит Варшаве тем, что она перейдет в третью лигу мировой политики и окажется между Берлином и Москвой.

Станислав Стремидловский, , 10:31 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в телемосте «Глобальный кризис: польский подход к пандемии» с вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA). В нем он говорил о Китае, сообщив, что отношения между Варшавой и Пекином хорошие, но Китай создает стратегический вызов для Европейского союза и Запада.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава польской дипломатии, сделав оговорку о транспортировке медицинского оборудования из Китая в Польшу во время пандемии, перешел к «проблемам, которые Пекин создает для Запада и западных демократий». По его словам, «мы должны проявлять единство, чтобы быть эффективными в нашей политике в отношении Китая. Существует опасность, что он хочет разделить ЕС или НАТО». Стоит, продолжил министр, поддерживать хорошие отношения с Китаем «с осознанием того, что эта страна создает стратегический вызов для ЕС и Запада». Также Чапутович сообщил, что роль Варшавы заключается в том, чтобы «поддерживать и развивать трансатлантические отношения». По его словам, несмотря на переоценки, которые вызовет пандемия в международных отношениях, «Соединенные Штаты останутся лидером демократического порядка».

Товарищ Чапутович упрощает. Среди западных политиков нет единства в отношении Китая не только потому, что Пекин чего-то там делает. А еще и потому, что Запад сам внутри себя не принял единую концепцию. Об этом, в частности, пишет на страницах Foreign Affairs бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд. Он формулирует два сценария развития мирового порядка после пандемии. Один катастрофический, альтернативой которому является второй, зависящий от «значительных политических изменений в Вашингтоне; реформистской и интернационалистской корректировки в Пекине; разработки новой архитектуры разрядки между США и Китаем (опираясь на советско-американский опыт), которая устанавливает четкие параметры конкуренции, чтобы избежать военной катастрофы; а также усилий других стран… для сохранения основных международных институтов нынешней системы., пока не произойдет возврат к геополитической стабильности». Иначе говоря, речь идет о возвращении в 1970-е годы, когда западный и советский блок балансировали, не доходя до опасной грани, как во времена Карибского кризиса.

Яцек Чапутович Sejm RP

При этом Радд обозначает два подхода. Он явно не симпатизирует действующему президенту США Дональду Трампу. «Мир с ужасом наблюдал, как американский президент действует не как лидер свободного мира, а как шарлатан, рекомендующий бездоказательные «методы лечения», — заявляет экс-премьер. — Мир увидел, что означает «Америка прежде всего» на практике: не ищите помощи у Соединенных Штатов во время настоящего глобального кризиса, потому что они не могут позаботиться даже о себе». То есть единство Запада по этой логике подрывает сам Трамп. Поэтому, делает вывод Радд, переизбрание действующего президента означает усиление конфронтации, хотя «эта стратегия временами будет становиться непоследовательной из-за личного вмешательства Трампа». В то время как администрация Джо Байдена, если его изберут, продолжит стратегическую конкуренцию на систематической основе, но в мягком варианте, «оставляя некоторые возможности для сотрудничества в определенных областях, таких как климат, пандемии и глобальная финансовая стабильность».

А какой подход предпочтет Польша, с кем же она тогда в этой битве? Похоже, что не с Трампом, который на днях в интервью телеканалу Fox News показал, что у него нет ограничивающих пределов в сражении с Китаем. «Мы много чего могли бы сделать, — сказал президент, говоря о действиях против Пекина. — Мы могли бы полностью разорвать отношения». Из чего следует, что США понадобятся союзники, делают вывод в Варшаве, вопрос в том, какие союзники, только ли нынешние, или американцы привлекут Россию. «Фактор Москвы» пугает. Один польский политолог как-то сказал, что большая часть элиты его страны все ставит на Вашингтон. Просто ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) хочет общаться с Америкой напрямую, в то время как ныне оппозиционная партия «Гражданская платформа» (РО) предпочитала делать это через «политический прокси-сервер» — Германию. Варшава внимательно следит за тем, что говорят на той стороне Атлантики. Ей бальзамом на сердце отдаются заявления тех американских экспертов, которые постулируют, что «США не должны вступать в союз с Россией против Китая», что главная задача — не привлечение «на свою сторону таких диктаторов, как Путин», а укрепление «стратегических союзников».

Новобранцы Бундесвера Cicero

Проблема с Трампом в том, что от него таких гарантий не дождаться. Поэтому, отмечает польский профессор Витольд Модзелевский, профессиональные русофобы были шокированы «совместным заявлением президентов России и США в духе диалога и примирения», в котором они «ссылались на «дух Эльбы», то есть историческую встречу советских и американских солдат 25 апреля 1945 года в Торгау». Однако если Трамп переизберется и сможет на втором сроке о чем-то важном договориться с Москвой, это станет катастрофой только для «Права и Справедливости». Для конкурентов из «Гражданской платформы» сохранится возможность звонить в Вашингтон через немецкого провайдера. Но и для PiS, и для РО нужно, чтобы Берлин оставался в американской зоне влияния с одновременно сложным диалогом немцев с русскими. Между тем Германия пока не сделала окончательного выбора в войне США и Китая, хотя появляется все больше сигналов о том, что, скорее всего, немцы присоединятся к американцам.

А тогда не исключен вариант, когда США, Германия и Россия окажутся на одной стороне — и эта перспектива грозит Варшаве тем, что она перейдет в третью лигу мировой политики и окажется между Берлином и Москвой.