Станислав Стремидловский, 15 мая 2020, 10:31 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович принял участие в телемосте «Глобальный кризис: польский подход к пандемии» с вашингтонским Центром анализа европейской политики (CEPA). В нем он говорил о Китае, сообщив, что отношения между Варшавой и Пекином хорошие, но Китай создает стратегический вызов для Европейского союза и Запада.
Глава польской дипломатии, сделав оговорку о транспортировке медицинского оборудования из Китая в Польшу во время пандемии, перешел к «проблемам, которые Пекин создает для Запада и западных демократий». По его словам, «мы должны проявлять единство, чтобы быть эффективными в нашей политике в отношении Китая. Существует опасность, что он хочет разделить ЕС или НАТО». Стоит, продолжил министр, поддерживать хорошие отношения с Китаем «с осознанием того, что эта страна создает стратегический вызов для ЕС и Запада». Также Чапутович сообщил, что роль Варшавы заключается в том, чтобы «поддерживать и развивать трансатлантические отношения». По его словам, несмотря на переоценки, которые вызовет пандемия в международных отношениях, «Соединенные Штаты останутся лидером демократического порядка».
Товарищ Чапутович упрощает. Среди западных политиков нет единства в отношении Китая не только потому, что Пекин чего-то там делает. А еще и потому, что Запад сам внутри себя не принял единую концепцию. Об этом, в частности, пишет на страницах Foreign Affairs бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд. Он формулирует два сценария развития мирового порядка после пандемии. Один катастрофический, альтернативой которому является второй, зависящий от «значительных политических изменений в Вашингтоне; реформистской и интернационалистской корректировки в Пекине; разработки новой архитектуры разрядки между США и Китаем (опираясь на советско-американский опыт), которая устанавливает четкие параметры конкуренции, чтобы избежать военной катастрофы; а также усилий других стран… для сохранения основных международных институтов нынешней системы., пока не произойдет возврат к геополитической стабильности». Иначе говоря, речь идет о возвращении в 1970-е годы, когда западный и советский блок балансировали, не доходя до опасной грани, как во времена Карибского кризиса.
При этом Радд обозначает два подхода. Он явно не симпатизирует действующему президенту США Дональду Трампу. «Мир с ужасом наблюдал, как американский президент действует не как лидер свободного мира, а как шарлатан, рекомендующий бездоказательные «методы лечения», — заявляет экс-премьер. — Мир увидел, что означает «Америка прежде всего» на практике: не ищите помощи у Соединенных Штатов во время настоящего глобального кризиса, потому что они не могут позаботиться даже о себе». То есть единство Запада по этой логике подрывает сам Трамп. Поэтому, делает вывод Радд, переизбрание действующего президента означает усиление конфронтации, хотя «эта стратегия временами будет становиться непоследовательной из-за личного вмешательства Трампа». В то время как администрация Джо Байдена, если его изберут, продолжит стратегическую конкуренцию на систематической основе, но в мягком варианте, «оставляя некоторые возможности для сотрудничества в определенных областях, таких как климат, пандемии и глобальная финансовая стабильность».
А какой подход предпочтет Польша, с кем же она тогда в этой битве? Похоже, что не с Трампом, который на днях в интервью телеканалу Fox News показал, что у него нет ограничивающих пределов в сражении с Китаем. «Мы много чего могли бы сделать, — сказал президент, говоря о действиях против Пекина. — Мы могли бы полностью разорвать отношения». Из чего следует, что США понадобятся союзники, делают вывод в Варшаве, вопрос в том, какие союзники, только ли нынешние, или американцы привлекут Россию. «Фактор Москвы» пугает. Один польский политолог как-то сказал, что большая часть элиты его страны все ставит на Вашингтон. Просто ныне правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) хочет общаться с Америкой напрямую, в то время как ныне оппозиционная партия «Гражданская платформа» (РО) предпочитала делать это через «политический прокси-сервер» — Германию. Варшава внимательно следит за тем, что говорят на той стороне Атлантики. Ей бальзамом на сердце отдаются заявления тех американских экспертов, которые постулируют, что «США не должны вступать в союз с Россией против Китая», что главная задача — не привлечение «на свою сторону таких диктаторов, как Путин», а укрепление «стратегических союзников».
Проблема с Трампом в том, что от него таких гарантий не дождаться. Поэтому, отмечает польский профессор Витольд Модзелевский, профессиональные русофобы были шокированы «совместным заявлением президентов России и США в духе диалога и примирения», в котором они «ссылались на «дух Эльбы», то есть историческую встречу советских и американских солдат 25 апреля 1945 года в Торгау». Однако если Трамп переизберется и сможет на втором сроке о чем-то важном договориться с Москвой, это станет катастрофой только для «Права и Справедливости». Для конкурентов из «Гражданской платформы» сохранится возможность звонить в Вашингтон через немецкого провайдера. Но и для PiS, и для РО нужно, чтобы Берлин оставался в американской зоне влияния с одновременно сложным диалогом немцев с русскими. Между тем Германия пока не сделала окончательного выбора в войне США и Китая, хотя появляется все больше сигналов о том, что, скорее всего, немцы присоединятся к американцам.
А тогда не исключен вариант, когда США, Германия и Россия окажутся на одной стороне — и эта перспектива грозит Варшаве тем, что она перейдет в третью лигу мировой политики и окажется между Берлином и Москвой.