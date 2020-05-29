Тайбэй, , 18:59 — REGNUM Ученым из Университета Чжан Гун (CGU) в Тайване удалось выделить антитело, способное препятствовать проникновению в организма человека всех четырёх известных на сегодняшний день штаммов коронавируса, передаёт 29 мая издание Latin Times.

Как сообщается, накануне директор Научно-исследовательского центра новых вирусных инфекций CGU подтвердил, что исследуемое антитело в ходе лабораторных экспериментов продемонстрировало способность блокировать проникновение коронавируса в клетки человека, снижая его активность на 90−98%.

Отмечается также, что антитело одинаково действует на все четыре известных штамма вируса — уханьский, американский, европейский и египетский. Таким образом, ранние результаты исследований показали, что оно может быть идеальным кандидатом для исследований и разработок препарата от COVID-19.