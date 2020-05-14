Иерусалим, , 12:22 — REGNUM Новую связь между курением и заболеваемостью COVID-19 обнаружили медики во многих странах мира, сообщают «Вести» (Израиль).

Согласно данным статистики, опубликованным итальянскими учеными, среди 441 больных COVID-19 в больнице города Пармы обнаружилось менее 5% курильщиков. Эти данные согласуются с результатами исследований английских и китайских медиков, которые также обнаружили подобную зависимость, проверяя соотношение курящих и некурящих пациентов в своих странах.

Но, по мнению израильских медиков, выводы о «защитных свойствах» курения против коронавируса делать опасно. Это связано как с явной неточностью и ненадежностью собранных до сих пор данных, так и с тем, что курение само по себе опаснее даже коронавируса. Только в Израиле от последствий курения каждый год умирают 8000 человек, что в 40 превосходит смертность от COVID-19.