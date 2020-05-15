Санкт-Петербург, , 17:08 — REGNUM Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета вместе с коллегами из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева приступили к созданию белкового препарата, способного заблокировать распространение вируса SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях. Он может появиться уже через три-четыре месяца. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба университета.

В СПбГУ разработан назальный спрей для предупреждения и лечения COVID-19 Фото: пресс-служба СПбГУ

Новая разработка основана на белковом домене другого коронавируса — HCoV-NL63, менее опасного патогена, вызывающего сезонные ОРВИ, поскольку оба вируса прикрепляются к клетке с помощью функционально похожих белковых фрагментов (RBD-доменов) и через один и тот же рецептор ACE2.

«Ученые предполагают: если закрыть входы в клетки с помощью RBD-домена HCoV-NL63, то и SARS-CoV-2 тоже не сможет в них попасть», — отмечают в вузе.

Как ранее сообщалось, мишенью вируса SARS-CoV-2 становится ангиотензинпревращающий фермент 2 (АПФ2 или ACE2). Этот рецептор участвует в регуляции артериального давления в организме.

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«NL63 так же, как и SARS-CoV-2, использует для входа в клетку белок ACE2, а самый кончик его рецептор-связывающего домена (RBD домен) — своего рода «крючок», который цепляется за клетку, — прикрепляется к тому же участку на поверхности ACE2, что и SARS-CoV-2, — рассказала автор идеи, старший научный сотрудник лаборатории биологии амилоидов СПбГУ Анна Аксёнова. — Получается, можно попробовать с помощью фрагмента слабого вируса закрыть участок рецептора ACE2, чтобы сильный вирус тоже не смог проникнуть внутрь — место входа будет занято».

Чтобы перегородить пути вирусу нужно наработать большое количество белка-блокатора, а на его основе создать спрей для носа и горла или капли для глаз.

По замыслу исследователей, белковый препарат нужно будет применять при первых симптомах заболевания, а также при высоких рисках заражения. Теоретически он сможет помочь остановить SARS-CoV-2 еще в верхних дыхательных путях — до того, как вирусные частицы попадут в легкие.

«Даже если патогены смогут пройти барьер, то инфицирующая доза будет минимальна и организм сможет с ней справиться самостоятельно», — отметили в вузе.

В настоящий момент специалисты находятся лишь на начальной стадии и работают над тем, чтобы получить большое количество нужного белка для дальнейших экспериментов.

«Коллеги из НИИ гриппа помогли нам получить нужный участок генома вируса, и нами были созданы экспресионные плазмиды. В течение ближайших недель мы будем отрабатывать выделение и очистку данного белка из модифицированных бактерий», —пояснил директор ресурсного центра Научного парка СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных технологий» Кирилл Волков.

Следующие этапы исследования — эксперименты на мышах, которые позволят посмотреть, насколько потенциальный препарат может быть токсичным, а также эксперименты на клетках человека. Если первые результаты будут обнадеживающими, начнутся поиски партнеров для проведения первых испытаний на людях.

Отметим, в отличие от разработки вакцины против COVID-19, на которую, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, может уйти около полутора лет, первый вариант подобного препарата местного действия, возможно, удастся создать уже через три-четыре месяца.

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