Москва, , 16:40 — REGNUM Реинкарнацию коронавируса осуществили китайцы с американцами, но они полностью повторили природный геном, уверен депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

«Сегодня говорить о том, что этот вирус даст нам следующий эпидемический рост, пока не приходится», — сенсационное заявление на первом после трёхмесячного перерыва заседании президиума РАН сделал Геннадий Онищенко. Академик верен себе — как и три месяца назад, он не считает COVID-19 страшной эпидемией.

« Сказать, что это тот вирус, как грипп, который, сталкиваясь с популяционным индивидуальным иммунитетом, начинает быстро менять свою генетическую структуру, чтобы пробить иммунный барьер, здесь этого не скажешь. Поэтому сегодня говорить о том, что этот вирус даст нам следующий эпидемический рост, пока не приходится , — подчеркнул Онищенко, добавив, что «в этой связи возникает вопрос о необходимости вакцины ».

К нынешним разработкам вакцин бывший главный санитарный врач РФ относится, очевидно, без особого восторга, назвав их «рутинными». По его словам, сегодня в России создано более восьми кандидатов, но «большой научной новизны они не представляют».

« Мы каждый год нарабатываем новую вакцину от гриппа и не считаем, что это наука , — отметил академик, — но как, кому, в каких условиях и для чего применять эту вакцину по коронавирусу, пока еще говорить не приходится, окончательного решения нет. Но что она сегодня разрабатывается, это, безусловно, правильно ».

По поводу коронавируса, вызвавшего пандемию, жертвами которой стали более 300 тысяч землян, а заразились по миру — более 6 миллионов, Геннадий Онищенко сообщил, что вирус не особенно контагиозный. Если бы по этому показателю он был, как сезонный грипп, то цифра зараженных была бы с еще одним нулем — то есть 60 миллионов.

« Стабилен он при температуре 4 градуса, как температура домашнего холодильника, по мере нарастания температуры он быстро становится неустойчивым» , — заявил Онищенко.

Ах, если бы не этот московский холод и дожди, хочется невольно сказать после таких слов! Уже бы давно вирус прекратил свое существование! Хотя все же сомнения остаются. Впрочем, академик намекнул, что виной такого поведения, быть может, является все же не совсем природная сущность «ковида». Тогда получается, что на заданные условия насчет повышения температуры не стоит слишком-то полагаться. А учёным, врачам и всем россиянам ещё рано расслабляться. Геннадий Онищенко указал на некие «объективные субстантивные причины» такой позиции.

« Еще в 2013 году китайские ученые, в том числе и в институте в Ухане, а он является институтом военного ведомства армии КНР, занимались этим вирусом, они сделали полный геном, расшифровку его, затем вместе с американцами в 2015 году искусственно сшили, то есть реинкарнацию сделали этого вируса , — отметил Онищенко. — Но они полностью повторили природный, они ничего не меняли, не усиливали никаких свойств. Но тем не менее объективные субстантивные причины здесь у нас есть. И я думаю, у нас здесь тем, кто занимается международным правом, есть над чем поработать ».

Академик напомнил о существующей с 1972 года Конвенции по биологическому и токсинному оружию, ратифицированной подавляющим большинством стран. Тем не менее более 40 лет так и не было разработано механизма международного контроля.

« Такой механизм контроля был в 2001 году создан, но американцы вышли из этого механизма контроля. Госпожа Клинтон приехала к нам и торжественно заявила, что США пострадали от биологического террора, хотя этот террор был организован спецслужбами Америки 18 сентября 2001 года. Не 11-го, а 18-го — ровно через неделю. Это сами американцы установили своими расследованиями. Но дело не в этом. Дело в том, что этот механизм не работает , — подчеркнул академик. — И сегодня на площадке как никогда остро встал вопрос — если бы он работал, то поехала бы международная группа и её выводы носили бы международно-правовой характер».

Геннадий Онищенко на заседании президиума РАН предложил «на академическом уровне с нашими правоведами и международниками» рассмотреть этот вопрос. А затем силою авторитета Академии наук предложить «пути выхода из этой проблемы».

Заявление, безусловно, громкое, хоть и туманное. Потому что конкретных цифр, явок и паролей, как говорится, озвучено не было. Если такие данные у академика есть, то было бы неплохо ими поделиться. Тогда, возможно, не пришлось бы вновь обвинять СМИ в информационном терроризме в связи с пандемией COVID-19. Что академик не преминул сделать, как и три месяца назад, говоря о новой тогда ещё для мира коронавирусной угрозе.

« Мы с вами имеем дело с гибридной информационно-террористической атакой. Это очевидно. Очевидно потому, что та паника, которая возникла, как раз этим объясняется. Это не какие-то конспирологические схемы, это реально существующая научная проблема, по которой у нас уже есть серьезные исследования» , — заявил Онищенко.

Он предложил эту — не понятно, правда, какую — ситуацию «не только у нас, но и на мировом уровне проанализировать и дать соответствующее заключение».

У присутствующих на своих экранах академиков вопросов почему-то не возникло. А, отвечая главе РАН Александру Сергееву по поводу так называемых «констант ковида», Геннадий Онищенко указал лишь на то, что точно известно, что передается заболевание воздушно-капельным и алиментарным путем, то есть при отсутствии должной гигиены. Поэтому моем руки и носим маски. Когда накапливается популяционный иммунитет, эпидемия останавливается. Нужно примерно 60% населения с иммунитетом к COVID-19, чтобы этот вредоносный вирус сошел на нет. Оказывается, по словам академика, изучение генома вирусов показало, что в далеком XI веке подобный гость уже посещал планету. Вопрос лично у меня — ели ли тогда летучих мышей?

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