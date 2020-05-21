Москва, , 10:34 — REGNUM Департамент здравоохранения Москвы подготовил ответ на статью ИА REGNUM «Вы ещё живы?» Изнанка борьбы с коронавирусом в Москве», в которой сотрудник телемедицинского центра департамента, врач-терапевт Алексей Логунов подверг критике работу медучреждения.

В департаменте рассказали, что телемедицина позволяет следить за состоянием больного в круглосуточном режиме.

«Это уникальное дополнение к лечению пациентов на дому, которое есть пока только в Москве. Консультации специалистов центра — это, конечно, не основное лечение. Перед тем, как пациента подключают к телемедицине, его осматривает врач поликлиники или скорой помощи, ему назначается терапия, при необходимости проводятся дополнительные исследования. Используя видео‑ и аудиосвязь, специалисты Центра на постоянной основе контролируют состояние пациентов, корректируют лечение, в том числе дозировку препаратов, и оценивают течение заболевания. Все данные они вносят в систему ЕМИАС. При госпитализации пациента сотрудники скорой помощи или стационаров могут оперативно изучить историю болезни и оказать пациенту необходимую медицинскую помощь. Современные технологии помогают врачу в работе и делают ее эффективнее», — говорится в информации.

В департаменте заметили, что сотрудники центра задают те же вопросы, что и врачи поликлиник, которые в условиях пандемии проводят осмотр пациентов с COVID-19 бесконтактным способом.

«Таким образом, общение с сотрудником телемедицины не отличается от посещения врача из амбулаторной службы», — делают вывод авторы.

И добавляют, что сотрудники телемедицинского центра проводят 50−60 консультаций за смену, что примерно в пять раз больше очных.

«Количество звонков и их продолжительность зависят от категории пациентов: первичная консультация занимает больше времени, а последующие консультации направлены на контроль динамики заболевания. Однако ограничений по времени у врачей телемедицины нет, продолжительность общения исходит из состояния пациента», — пояснили в департаменте.

Комментируя довод сотрудника центра о том, что общение с клиентом сводится к конкретным фразам по протоколу и стандартной схеме, отступление от которой чревато увольнением, в департаменте пишут:

«Конечно, врачи любой медорганизации обязаны следовать установленному протоколу лечения пациентов. Действует жесткая система контроля качества. Чтобы не упустить никакие подробности течения заболевания, врачи телемедицины используют протоколы. При этом сотрудники всегда могут задать пациентам дополнительные вопросы, к лечению каждого заболевшего применяется индивидуальный подход. Что касается увольнений врачей из телемедицинского центра, то ни один человек не был уволен из-за нарушения речевого скрипта».

Как доказательство полезности этой работы авторы приводят статистику, по которой за время работы центра его специалистами наблюдалось более 70 тысяч пациентов с коронавирусом, проведено более 170 тысяч консультаций. При этом госпитализация из-за ухудшения состояния здоровья потребовалась лишь 4% пациентов.

В департаменте согласились с данными героя статьи о долгом ожидании результатов анализов. Однако отметили, что такая проблема была «в прошлом», но «сейчас информация о результатах поступает уже через два-три дня».

«В соответствии с процедурой пациент может быть выписан после двукратного отрицательного результата теста. После получения информации о результатах теста врачи могут сообщить ее пациенту», — сообщается в ответе.

Также в департаменте прокомментировали ситуацию, по которой у пациентов, оказавшихся без плановой медицинской помощи из-за того, что основные силы бросили на COVID-19, наступили осложнения с серьёзными последствиями.

«У меня был пациент с диабетом. Ей никто не занимался полтора месяца. У нее начались осложнения на ногах, и она, скорее всего, их потеряет. Женщине 66 лет. Её проблемой узкие врачи не занимались, время она упустила. Это ужасная ситуация, сейчас волна коронавируса пройдет, и все они посыплются в больницы. Полтора месяца ей никто не занимался, потому что все занимались COVID-19, а все остальные заболевания были брошены», — рассказал врач корреспонденту ИА REGNUM.

В департаменте ответили:

«Информация о том, что пациенты с хроническими заболеваниями остались без помощи, абсолютно не соответствует действительности. В условиях пандемии коронавируса столичные медики продолжают оказывать медицинскую помощь по другим профилям и экстренную помощь. Если врач телемедицинского центра считает необходимым проведение осмотра пациента, например, при развитии сопутствующей патологии, он передает данные пациента в поликлинику, где он становится на контроль врача амбулатории. Хирургическая, онкологическая помощь, химиотерапия, лучевая терапия, гемодиализ и ряд других видов медпомощи обеспечены гражданам. Все городские медицинские организации, которые оказывают помощь людям с онкологическими заболеваниями, работают в обычном режиме. В 12 стационарах города в полном объеме оказывается экстренная медицинская помощь».

Отреагировали и на другие слова Логунова, в которых тот процитировал свою пациентку:

«Была женщина с раком молочной железы, она говорит: «Куда, куда мне деваться», а все поликлиники переоборудованы в КТ-центры. Всем пациентам с хроническими заболеваниями некуда пойти. Их никто не осматривает. Они без контроля врача».

«Информация о том, что все поликлиники переоборудованы в КТ-центры, также не соответствует действительности. Амбулаторная помощь продолжает оказываться. При появлении признаков заболевания пациенты могут по-прежнему вызвать врача на дом», — отметили в департаменте.

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Примечательно, что, опровергая озвученные врачом проблемы столичного здравоохранения в период борьбы с коронавирусом, департамент не указал, что примет к сведению перечисленные аспекты. А ведь, прислушавшись к специалистам на местах, процесс оказания помощи мог бы стать эффективнее. Конструктивен ли такой подход?

В целом, прочитав заявление департамента здравоохранения Москвы, в котором он опровергает слова практикующего медработника, может возникнуть вполне закономерный вопрос: кто лучше разбирается в проблемах работы телецентра? Ведь этот экспериментальный проект критикуют не сторонние наблюдатели и даже не пациенты, а врачи, чей самоотверженный труд спасает столицу от ужасных последствий пандемии. Именно они, а не чиновники ежеминутно рискуют своей жизнью, спасая чужие. Так может всё-таки им лучше знать, какие меры эффективны, а какие нет?

Со своей стороны, редакция ИА REGNUM в очередной раз выражает благодарность врачам и всем тем, кто борется с коронавирусом, спасая человеческие жизни и противодействует распространению инфекции.

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