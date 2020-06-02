Кемерово, , 07:13 — REGNUM Распространение коронавируса кроме минусов имеет положительные результаты. Об этом 2 июня заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на отчетной пресс-конференции.

«Наше здравоохранение сумело перестроиться на неизвестный никому сценарий работы», — сказал глава региона. Еще одним плюсом распространения коронавируса стал ускоренный переход на дистанционный режим работы и образования.

Отметим, по состоянию на 2 июня в больницах Кемеровской области остается 370 пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 27 новых случаев заражения. Общее число выявленных случаев достигло 634.

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