Стокгольм, , 13:50 — REGNUM Ранее результаты нового исследования показали, что у 11% жителей Стокгольма были обнаружены антитела к коронавирусной инфекции, что означает, что они уже переболели COVID-19. Но теперь шведские ученые вынуждены отказаться от результатов тестирования, поскольку в выборку могли входить образцы крови людей, у которых уже был подтвержден коронавирус, а свою кровь они оставили для производства плазмы, необходимой для переливания ее тяжелобольным пациентам при лечении коронавируса. Об этом 22 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Тот факт, что у 11 из 100 протестированных жителей столицы Швеции обнаружили антитела к коронавирусу, использовался в качестве доказательства того, что шведская стратегия по созданию «стадного иммунитета» путем распространения инфекции среди значительной части населения была успешной.

Но теперь выяснилось, что некоторые из анализов крови, использованных в ходе проведения данного тестирования, могли быть получены от людей, которые переболели COVID-19 и просто сдали кровь для получения плазмы.

«Это уже действительно не кажется смешным», — прокомментировал новость профессор клинической микробиологии Ян Альберт.