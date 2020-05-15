Екатеринбург, , 18:34 — REGNUM В Свердловской области запланировали клинические испытания уральского препарата «Триазавирин». Об этом заявил глава уральского отделения РАН, вице-президент РАН Валерий Чарушин.

«Губернатор поручил создать рабочую группу», — сказал академик на пресс-конференции.

Испытания начнутся не позднее лета 2020 года. Ранее лекарство уже применяли в больницах Екатеринбурга для лечения больных с COVID-19. Теперь необходимо подтверждение, что именно «Триазавирин» оказывал положительное воздействие на пациентов.

По данным Чарушина, препарат применялся для лечения бессимптомных больных и пациентов из группы контактов первого круга, для профилактики и защиты врачей.

Отметим, что «Триазавирин» начали создавать ещё в 1970-е годы советские учёные. Препарат зарегистрировали в Минздраве в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лекарство отправляли в составе гуманитарной помощи в Китай.

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