Москва, , 19:16 — REGNUM Новый коронавирус SARS-CoV-2 практически полностью теряет инфекционную активность при температурах выше +30 градусов Цельсия. Об этом сообщается на телеграм-канале Стопкоронавирус. рф со ссылкой на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Сообщается, что разрушение коронавируса SARS-CoV-2 происходит под воздействием прямых солнечных лучей, а также при низкой влажности. Полностью коронавирус дезактивируется при температуре +70 градусов Цельсия.

Стоит отметить, что в конце апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что нет прямых доказательств того, что температура воздуха как-то влияет на живучесть коронавируса.

Но в то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что коронавирус погибает под воздействием прямого солнечного света. Этого же мнения придерживается бывший главный санитарный врач России, ныне первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.