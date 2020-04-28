Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.

«Вакцина очень важна, потому что, вероятно, именно так мы вернемся к нормальной жизни. Это будет не раньше, чем через один-два года», — сказал он в интервью Le Figaro.

При этом, отметил он, такой вариант возможен, если получится разработать систему, исключающую риск возобновления эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бил Гейтс раскритиковал президента США Дональда Трампа за приостановку финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По его словам, ВОЗ удается замедлить распространение заболевания, вызванного коронавирусом.

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