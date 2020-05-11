Стокгольм, , 13:09 — REGNUM Исследователи всего мира пытаются понять, почему молодые люди без сопутствующих заболеваний в исключительных случаях тяжело переносят COVID-19. Свой вклад в изучение тяжелых форм протекания COVID-19 в организме молодых людей внесли иммунологи из Каролинского университета в Стокгольме. Об этом 11 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В настоящее время коллектив ученых, объединяющих более пятидесяти различных исследовательских групп по всему миру, намерен собрать данные о 500 ранее здоровых пациентов моложе 50 лет, которые настолько тяжело были поражены COVID-19, что нуждались в экстренной интенсивной терапии или получили воспаление головного мозга.

Согласно Регистру интенсивной терапии Швеции, около 350 таких пациентов были моложе 50 лет. Однако, по словам Петтера Бродина, иммунолога из Каролинского университета, сейчас трудно ответить на вопрос, сколько из них не входило в группу риска, но подверглись тяжелой форме протекания инфекции.

«Изучая таких очень редких пациентов, у которых наблюдается серьезная форма протекания COVID-19, мы считаем, что мы можем найти врожденные недостатки в их иммунной системе. Мы сделаем это, изучив всю генетическую массу, а также тщательно проанализировав их иммунную систему» — заявил Бродин.