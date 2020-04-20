Москва, , 07:33 — REGNUM Заболевание COVID-19 развивается вразрез законам классической эпидемиологии и характеризуется странными симптомами, заявил глава кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА РФ Владимир Никифоров в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Специалист пояснил, что изменения легких, которые развиваются на фоне болезни, порой не соответствуют самочувствию пациентов. Так, больные, у которых серьезная пневмония, могут сначала чувствовать себя очень хорошо, но затем происходит резкое ухудшение их состояния.

Кроме того, по словам Никифорова, воспаление легких при COVID-19 часто трудно обнаружить на рентгеновских снимках, с чем раньше медики не сталкивались.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля врач-патологоанатом Александр Эдигер заявил, что у больных COVID-19 развивается не пневмония в «чистом виде», а специфичное поражение легких.

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