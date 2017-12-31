2018 год для Краснодарского края выдался очень богатым на события, хотя и непростым. ИА REGNUM предлагает читателям вспомнить самые запоминающиеся моменты уходящего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«Намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить…»

2018 год весь Краснодарский край — а главное, Сочи — встретил в ожидании чемпионата мира по футболу. К нему готовились, его ждали: помимо того, что жители и гости получили радость от хорошего футбола, спортивный праздник значительно пополнил казну, принес доходы предпринимателям и стал прекрасной рекламой для города-курорта. Однако за два месяца до проведения чемпионата власти Сочи волновали совсем другие проблемы.

В апреле регион сотрясали коррупционные скандалы — один за другим. Сначала был задержан главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, а затем сразу несколько высокопоставленных сочинских чиновников: первый заместитель главы города-курорта Сочи Краснодарского края Мугдин Чермит, заместитель главы города Сочи Краснодарского края, председатель совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города» Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений Владимир Пермяков. Тогда же появились слухи о задержании еще одного заместителя главы Сочи — Ивана Бомбергера. Тогда информация не подтвердилась. Бомбергер был задержан лишь в октябре, вместе со своим предшественником Юрием Рыковым.

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Аресты и задержания на Кубани: только начало?

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Вскоре после задержаний объяснения дала Генеральная прокуратура России: по информации ведомства, всего 17−18 апреля 2018 года в регионе было проведено 97 обысков, задержаны 15 человек, возбуждено 40 уголовных дел. В Генпрокуратуре сообщили, что это «первые итоги» работы по наведению порядка в строительной сфере региона.

Ряд дел уже получил логическое завершение: 19 декабря суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука. Его признали виновным в нарушении прав дольщиков и приговорили к году лишения свободы в колонии поселении.

Правда, несмотря на многочисленные аресты и десятки уголовных дел, вопрос с обманутыми дольщиками на Кубани решенным назвать уж точно нельзя. Проблема решается постепенно — на днях, например, был сдан долгострой на улице Черкасской, квартиры в котором люди ждали десять (!) лет, с опозданием на шесть лет сдан дом в районе улицы Уральской — ключи получили 230 дольщиков. Но сотни людей по-прежнему остаются без жилья, которое уже оплатили, многие — с помощью ипотеки.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтеры ЧМ по футболу 2018

Долгожданный мундиаль

Разумеется, главным событием 2018 года для Кубани, как, наверное, и для многих российских регионов, стало проведение чемпионата мира по футболу в России. Тем более что сочинский стадион «Фишт» принял несколько матчей мундиаля. Подготовка к чемпионату заняла несколько лет, хотя Сочи по сравнению с другими городами, принимавшими матчи, имел большое преимущество — опыт Олимпиады-2014.

Не обошлось без скандалов. Так, в центре внимания в 2017 и в начале 2018 годов оказывалась ситуация с бездомными животными в Сочи: зоозащитники неоднократно заявляли о массовых отстрелах бездомных животных в целях «очистки» города к чемпионату. В марте в районе Туапсе местные жители нашли около двух десятков трупов собак, рядом — шприцы и остатки препарата, которым отравили животных.

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Но в целом Сочи достойно провел чемпионат, а фактически начало мундиалю на Кубани дал сам президент Владимир Путин: в мае, за месяц до официального старта чемпионата, президент РФ, а также глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино получили в Сочи паспорта болельщиков.

Об этом: Путин: Россия готова к чемпионату мира по футболу

Сочи вошли в число городов, которые приняли первые матчи чемпионата: 15 июня на стадионе «Фишт» при полном аншлаге сыграли сборные Испании и Португалии, устроив настоящее шоу.

Об этом: Сборные Испании и Португалии устроили феерию в Сочи

Чемпионат стал праздником не только для гостей Сочи, но и для самих горожан — дни, в которые Сочи принимал матчи, в городе были объявлены выходными. Власти постарались сделать все, чтобы туристам было комфортно, интересно и они захотели вернуться. В городе организовали многочисленные экскурсии, мероприятия для приезжих, здесь работали около трех тысяч волонтеров, которые помогали иностранцам решать самые разные проблемы, круглосуточно работали медики и спасатели, полиция — чтобы отдых гостей был безопасным.

Уже с первых дней чемпионата город Сочи вошел в число лидеров по популярности у футбольных фанатов — и сумел удержать эту планку до конца мундиаля.

Об этом: Сочи вошел в число лидеров по популярности у футбольных фанатов

Сочинский стадион «Фишт» обновил рекорд посещаемости

Помимо футбольных, были в Сочи поставлены и другие рекорды. Например, за десять дней чемпионата мира в Сочи родились 260 детей, в том числе шесть — двоен. Явление в краевом минздраве назвали необычным и связали с мундиалем.

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Сочи

Курортный сбор: первые результаты

2018 год стал удачным для Кубани в сфере туризма, в регионе рассчитывают сохранить этот тренд и на будущий год. Безусловно, громадную роль сыграл чемпионат мира по футболу, который привлек в регион сотни тысяч иностранных туристов, узнавших, что Россия не ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом — и в других городах есть, что посмотреть. Возможно, что кто-то из гостей мундиаля вернется на Кубань — уже для традиционного отдыха. По данным на конце октября власти Кубани отчитались о визите в регион 5,6 млн туристов — это на 6% больше, чем годом ранее. Отчисления в бюджет от туристической сферы выросли на 14%.

Подробнее: 5 млрд налогов и 82 млн курортного сбора: на Кубани подвели итоги турсезона

При этом в эксперимент по курортному сбору Краснодарский край вступил позже других регионов-участников программы, лишь с 16 июля 2018 года. Отложили его введение на два с половиной месяца (например, на Ставрополье и в Алтайском крае сбор начали взимать с 1 мая) из-за чемпионата мира. Результат оказался не хуже: в городах-курортах собрали 108 млн рублей, что на 55% выше, чем прогнозировалось.

Об этом: Курортный сбор принес курортам Кубани 108 млн рублей

Кстати, на январские праздники горнолыжные курорты Кубани примут до 360 тыс. человек

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Kremlin.ru Владимир Путин со строителями перед началом торжественного митинга-концерта по случаю открытия автодорожной части Крымского моста

Крымский мост: не только для Крыма

В мае 2018 года состоялось долгожданное открытие автодорожной части Крымского моста. Прежде всего, конечно, это событие имеет громадное значение для жителей Крыма и Севастополя — у них появилась прямая связь с «материковой» Россией. Удобнее стало и автопутешественникам, которые теперь не зависят от очередей на паром и капризов погоды.

Но и Кубань — непосредственный сосед Крыма, хоть и через Керченский пролив, — также ждала открытия Крымского моста.

«Мы очень ждем и готовимся к открытию моста, для нас это очень серьезная программа, мы этого не скрываем. Потому что, хочу обратить ваше внимание, любой приезжающий в Крым или едущий в Крым сначала проедет по Краснодарскому краю. Сегодня мы ведем речь об ускоренном развитии Азовско-Черноморского побережья, той дороги, которая ведет к Крыму. Она у нас долгое время не была освоена. Мы в угоду Черноморскому побережью Азовское побережье отодвигали на второй план. Но сегодня мы сегодня даем возможность людям развиваться там — строить места отдыха, строить гостиные дворы, отели, паркинги, заправки — всё, чтобы человек мог остановиться, отдохнуть и ехать дальше. Путь неблизкий из Москвы до Крыма, с открытием моста многие поедут, тут нечего и говорить, но по пустыне ехать не надо. Надо ехать по обустроенной инфраструктурой территории. И мы рассчитываем, что получим возможности дополнительного развития», — так еще в марте прокомментировать предстоящее открытие моста заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

Об этом: Путин объяснил, чего хочет Россия

Kurer-sreda.ru Наручники

Псебай

В мае всю страну потрясли страшные новости из кубанского поселка Псебай. Подвыпившие молодые люди беспричинно и с особой, ничем не объяснимой жестокостью расправились с 40-летней Натальей, матерью пяти детей. Преступление было совершено 14 мая, а через несколько дней жители поселка массово пришли к администрации, требуя найти и наказать виновных в убийстве женщины.

Сообщение об убийстве женщины появилось 15 мая на сайте Следственного управления СКР: в нем говорилось, что в Мостовском районе 16-летний подросток убил женщину и в отношении него возбуждено уголовное дело — по части 1 статьи 105. Однако только позже стали известны страшные подробности, которые на языке следователей были обозначены как «иные телесные повреждения» и «иные насильственные действия сексуального характера». Подросток и его подельник (или подельники, хотя следователи настаивают, что участников убийства было лишь двое) измывались над своей еще живой жертвой.

«Она была голой. Вокруг ноги была обмотана кишка. Много ранений на животе. Кровью залито все. Ни одежды, ни личных вещей рядом с ней не было. А потом, как оказалось, ей палку засунули во влагалище и все вытащили и вспороли живот. Рот у нее был порванный. На лице ножевые порезы. Отрезан кусочек уха. Вся голова, весь череп был изломан», — приводили тогда СМИ слова родственницы убитой.

Хоронили убитую Наталью в открытом гробу — по словам родных, чтобы все видели, что с ней сделали те, кого и людьми-то сложно назвать. На похороны собрались сотни людей.

Но отдельное возмущение людей вызвало отношение местных властей к ситуации. 18 мая, в поселке состоялся народный сход, который власти скромно назвали встречей, а журналисты окрестили бунтом, так велико было недовольство жителей.

Об этом: Нечеловеческая жестокость: за что убили многодетную мать на Кубани?

«Люди боятся за себя, уже не первое нападение. На женщину напали, на пьяного мужчину — деньги отняли, избили, на 8 марта люди отдыхали — подростки пришли, избили три семьи, уже есть сведения, что избили велосипедиста — родители откупили, изнасиловали пятиклассницу… Люди знают, но дел нет. Здесь целая группировка — у них есть свое название, свой кодекс какой-то», — рассказала родственница убитой женщины.

Число обвиняемых по делу в итоге так и не изменилось: в ноябре СКР сообщил о передаче в суд дела в отношении двоих жителей поселка, в том числе — несовершеннолетнего. Помимо убийства им вменяется обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, причинении тяжкого вреда здоровью, краже и грабеже.

Об этом: Кубань: дело о жестоком убийстве многодетной матери в Псебае передано в суд

Правда, в октябре стало известно, что в ходе расследования были выявлены факты превышения полномочий со стороны сотрудницы полиции. Женщина за месяц до убийства проводила проверку по жалобе о хищении куртки двумя подростками и уговорила потерпевшего, также несовершеннолетнего, отказаться от обвинений, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Один из соучастников кражи позже участвовал в убийстве.

Moresochi.ru Последствия наводнения в Сочи

Пока гром не грянет

24−25 октября на Черноморском побережье Краснодарского края прошли сильные дожди. Непогода прогнозировалась, но вот последствия, к которым ливни привели, оказались неожиданными даже для привыкших к капризам погоды жителей Кубани.

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Кубань: в Туапсе из-за ливня введен режим ЧС

На Кубани из-за схода селей прервано железнодорожное сообщение

За несколько часов затопило Туапсе, стихия накрыла Туапсинский и Апшеронский район, а затем двинулась на Сочи. Потоки воды смывали буквально всё на своем пути — разрушенными оказались мосты, дороги, из-за разрушенной железнодорожной инфраструктуры были задержаны десятки пассажирских поездов, люди на длительное время остались без электричества, воды, газа.

Подробнее: Около 10 тыс. жителей Кубани остались без света из-за стихии

Сель повредил магистральный нефтепровод Тихорецк — Туапсе-1

Всего было подтоплено около двух тысяч жилых домов, 274 дома после удара стихии оказались непригодными для проживания. Не обошлось без жертв. Всего погибли шесть человек. Все погибшие — пожилые люди, которые не сумели самостоятельно спастись. СКР возбудил уголовные дела, причем фигурантами их стали в том числе и чиновники. В начале ноября, через полторы недели после гибели людей, глава администрации Апшеронского района ушел в отставку.

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Глава Апшеронского района Кубани ушел в отставку после наводнения

Октябрьское наводнение показало: хотя власти и сделали выводы из трагедий предыдущих лет — например наводнения в Крымске, где погиб 171 человек и тысячи пострадали, — ситуация пока контролируется недостаточно. Остается много вопросов и по ликвидации последствий наводнения. Выплаты пострадавшим продолжаются до сих пор. А глава региона Вениамин Кондратьев тогда же, в октябре, предложил принять закон, который бы обязывал владельцев домов в зонах с высоким риском подтоплений страховать свое имущество.

Об этом: Кубань: Губернатор предложил обязать страховать дома с риском подтоплений

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

Снова футбол

В этом году в регионе произошло несколько скандалов, связанных с футболом. Прежде всего, регион лишился одного из ведущих клубов — ФК «Кубань» был признан банкротом. Несмотря на то, что клуб последние десять лет входил в число самых популярных клубов в России, а домашний стадион стабильно держал лидерство по посещаемости, в сезоне 2016/2017 клуб оказался в ФНЛ, а после сезона 2017/2018 и вовсе прекратил выступления, была запущена процедура банкротства клуба.

А другому клубу, «Краснодару», в этом году пришлось несколько раз объясняться из-за скандалов, в которые попадали футболисты. Так, в конце июля в Краснодаре в ДТП попал автомобиль BMW в дорогой комплектации M5 First Edition — он врезался в металлическое ограждение. Машина принадлежит девушке нападающего ФК «Краснодар» Федора Смолова, однако в момент ДТП за рулем находился сам футболист. Представителям клуба пришлось объяснять, что Смолов в ДТП не попадал. Правда, позже Смолов сам признался в участии в автоаварии, а уже через несколько дней покинул «Краснодар» ради перехода в «Локомотив».

Об этом: ФК «Краснодар» прокомментировал сведения о ДТП с участием Смолова

Фёдор Смолов признался в совершении ДТП в Краснодаре

«Краснодар» поблагодарил Смолова и пожелал ему удачи

Второй скандал прогремел на всю Россию: речь идет о драках, участниками которых стали полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин. После того как видеозапись драк попала в сеть и к футболистам появились вопросы у правоохранительных органов, пресс-служба клуба распространила заявление о том, что Мамаев отстранен от тренировок, а руководство футбольного клуба «Краснодар» подало заявление в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), чтобы расторгнуть контракт с футболистом. Правда, уже в декабре, когда защита футболистов направила апелляцию в суд об освобождении их из СИЗО, футбольный клуб «Краснодар» предоставил положительную характеристику на Мамаева.

Об этом: Футбольный клуб «Краснодар» инициировал расторжение контракта с Мамаевым

«Краснодар» может взыскать с Мамаева €30 млн в случае расторжения контракта

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Детская площадка

Гибель детей

В 2018 году произошло сразу несколько трагедий, унесших жизни детей. По некоторым из них дела до сих пор расследуются, по некоторым — вынесены судебные решения.

В марте в сочинском селе Бестужевское пропала пятилетняя девочка. Спустя двое суток поисков тело ребенка нашли. Позже в убийстве малышки признался сожитель матери девочки, сама мать на тот момент находилась в больнице. Сам мужчина утверждал, что несколько раз ударил ребенка накануне вечером, пытаясь его успокоить. Утром он нашел бездыханное тело девочки и спрятал его в гористой местности.

В июле 2018 года, также в районе Сочи, погиб подросток. Причиной стал несчастный случай, который, однако, можно было предотвратить. 13-летний мальчик находился в походе в составе группы и отклонился от маршрута. Тело подростка было найдено лишь на десятые сутки — в труднодоступной местности. СКР возбудил уголовное дело, обвиняемой стала учитель начальных классов средней школы, которая и организовала поход с участием взрослых и двоих детей. Сама женщина опыт туристических походов имела и являлась инструктором детско-юношеского туризма. Однако, по данным следствия, она не подготовила приказ о походе и не оповестила о нем сотрудников МЧС, отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, сами они не были застрахованы от несчастного случая. Отсутствовала и документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.

В начале августа в Сочи погибли сразу трое детей. Двоих унесло течением реки Пластунка. Семилетний Коля, приехавший с бабушкой на отдых из Татарии, упал в ливневый коллектор. Позже тело ребенка нашли уже в море. В мэрии Сочи тогда гибель ребенка назвали «неблагоприятным стечением обстоятельств». Однако позже прокуратура выяснила, что конструкция ливневки была незаконно изменена. В итоге обвинение было предъявлено хозяину гостиницы, он свою вину признал. В начале декабря суд вынес решение по этому делу — родные мальчика отказались от претензий, подсудимый обязался выплатить им 150 тыс. рублей. Другое дело возбуждено в отношении инженера местного водоканала, который не проверил состояние коллектора.

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