Размытые дороги, затопленные больницы и закрытые школы: наводнение в Сочи

Сочи, Краснодарский край, , 15:27 — REGNUM Коммунальные службы Сочи в усиленном режиме устраняют последствия непогоды, обрушившейся на город накануне, 24 октября. По данным пресс-службы администрации города, за ночь на территории Сочи выпало около 76 мм осадков.

В числе последствий — сход восьми селей в Адлеровском районе, в результате чего временно была перекрыта дорога в Красную Поляну, подтоплены улицы. В Хостинском районе из-за подъема воды в реке Хоста подтоплена территория и первый этаж городской больницы №3. Самая сложная ситуация — в Лазаревском районе, где из берегов вышла река Макопсе. Подтоплены около десятка домов, 16 дворов. Дорога, ведущая в аул Наджиго, разрушена в четырех местах. Дорогу размыло также в ауле Калеж. В администрации Лазаревского района открыт пункт приема предметов первой необходимости для пострадавших от стихии. В общей сложности гидродатчики, свидетельствующие о резком подъеме воды, сработали на 21-й реке. Остаются подтопленными 76 придомовых территорий. В пунктах временного содержания на данный момент остаются 10 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе других последствий стихии — разрушенный мост на федеральной автотрассе Джубга — Сочи в районе Макопсе, отсутствие железнодорожного сообщения. В семи образовательных учреждениях отменены занятия, 21 школа и детсад — без света, два — без воды.

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