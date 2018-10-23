5 млрд налогов и 82 млн курортного сбора: на Кубани подвели итоги турсезона

Краснодар, , 18:09 — REGNUM Около пяти миллиардов рублей в виде налогов перечислили в бюджет Краснодарского края предприятия курортной сферы региона с начала года. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в пресс-службе администрации области по итогам совещания, посвященного вопросам развития отрасли.

На совещании отмечалось, что турпоток на курорты Краснодарского края вырос по сравнению с 2017 годом на 6% и достиг 15,6 млн человек. При этом, привел данные губернатор Вениамин Кондратьев, за восемь месяцев предприятия перечислили в бюджет почти 5 млрд рублей, что на 14% больше, чем за тот же период прошлого года. Сумма полученного курортного сбора составила 82,6 млн рублей, и это на 18% больше от плана.

«Теперь эти средства пойдут на благоустройство и озеленение курортных объектов тех территорий, где шел эксперимент», — сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор в Краснодарском крае был введен чуть позже, чем в других регионах-участниках эксперимента: на Кубани он заработал с 16 июля, после окончания чемпионата мира по футболу.