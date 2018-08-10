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«Краснодар» поблагодарил Смолова и пожелал ему удачи

Спорт

«Краснодар» и «Локомотив» урегулировали все формальности перехода Смолова

«Краснодар» поблагодарил Смолова и пожелал ему удачи
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Федор Смолов и Жерар Пике

Краснодар, 10 августа 2018, 13:15 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» поблагодарил бывшего нападающего Фёдора Смолова за игру в составе команды. Об этом 10 августа сообщается на сайте клуба.

«Краснодар» благодарит Фёдора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности перехода Смолова в московский клуб и подписали все необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной России Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в «Локомотив».

Напомним, в составе «Краснодара» Смолов принял участие в 101 матче и забил 64 гола. В начале сезона 2018/19 он стал капитаном команды.

Читайте ранее в этом сюжете: Фёдор Смолов стал игроком «Локомотива»

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