«Краснодар» поблагодарил Смолова и пожелал ему удачи

Краснодар, , 13:15 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» поблагодарил бывшего нападающего Фёдора Смолова за игру в составе команды. Об этом 10 августа сообщается на сайте клуба.

«Краснодар» благодарит Фёдора за игру и желает ему успехов в дальнейшей спортивной карьере!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Краснодар» и «Локомотив» окончательно урегулировали все формальности перехода Смолова в московский клуб и подписали все необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападающий сборной России Фёдор Смолов перешёл из «Краснодара» в «Локомотив».

Напомним, в составе «Краснодара» Смолов принял участие в 101 матче и забил 64 гола. В начале сезона 2018/19 он стал капитаном команды.

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