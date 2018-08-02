Фёдор Смолов признался в совершении ДТП в Краснодаре

Краснодар, , 14:02 — REGNUM Футболист российской сборной Фёдор Смолов подтвердил, что находился за рулем BMW, протаранившим дорожное ограждение в Краснодаре. Об этом он рассказал на допросе в полиции, сообщает 2 августа телеграм-канал Mash. Происшествие нападающий объяснил следующим образом: ему стало плохо во время поездки, из-за чего автомобиль потерял управление. Смолов пообещал, что восстановит поврежденную ограду. На допросе присутствовали сотрудники службы безопасности футбольного клуба «Краснодар». За оставление места ДТП Смолову грозит 15 суток ареста. Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 августа принадлежащий Смолову автомобиль BMW M5 First Edition врезался в несколько секций дорожного ограждения на пересечении улиц Ставропольской и Вишняковой в Краснодаре. При аварии никто не пострадал, однако иномарка получила серьезные повреждения.

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