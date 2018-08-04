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В Сочи спасатели обнаружили тело одного ребенка из двух, унесенных рекой

Происшествия

Обнаружено тело 15-летнего подростка, четырехлетний ребенок пока не найден

В Сочи спасатели обнаружили тело одного ребенка из двух, унесенных рекой
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Река

Сочи, Краснодарский край, 4 августа 2018, 09:29 — REGNUM  Сочинские спасатели нашли тело 15-летнего подростка, ранее унесенного течением реки Пластунка, сообщает 4 августа пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Напомним, ранее мужчина, женщина и двое детей в возрасте четырех и пятнадцати лет упали в реку Пластунка. Мужчина и женщина были спасены, а детей унесло быстрым течением.

На данный момент обнаружено тело 15-летнего подростка в реке Сочи, о судьбе четырехлетнего ребенка пока ничего не известно. В поисковой операции участвуют свыше 400 человек.

Следственное управление по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку по данному факту.

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