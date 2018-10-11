«Краснодар» может взыскать с Мамаева €30 млн в случае расторжения контракта

Краснодар, , 14:38 — REGNUM «Краснодар» может взыскать с полузащитника Павла Мамаева €30 млн в случае расторжения контракта. Об этом 11 октября сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В контракте Мамаева с клубом прописано условие, по которому футболист обязан выплатить клубу €30 млн, если соглашение будет разорвано в связи с дисциплинарными проблемами.

«Краснодар» уже подал в палату по решению споров РФС заявление о расторжении контракта из-за неоднократных нарушений дисциплины.

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Напомним, 8 октября в одном из кафе Москвы произошла драка с участием Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в результате которой пострадал чиновник Минпромторга РФ Денис Пак. Позже была установлена причастность спортсменов к избиению водителя Первого канала Виктора Соловчука.

В отношении футболистов были возбуждены уголовные дела о побоях и хулиганстве. 10 октября они были доставлены в ГСУ ГУ МВД России по Москве для дачи объяснений и проведения следственных действий.

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