360 тыс. туристов ждут на Кубани в новогодние праздники

Краснодар, , 16:29 — REGNUM Не менее 360 тыс. гостей рассчитывают принять на горнолыжных курортах Краснодарского края в дни зимних каникул. Об этом журналистам 16 ноября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Сейчас в регионе активно идет подготовка к предстоящему сезону.

«Сезон на Кубани стартует в начале декабря. Это пятая, можно сказать, юбилейная для нас зима, когда курорты Красной поляны работают в новом формате. За это время они стали популярны в России и известны по всему миру. В новогодние каникулы горноклиматические курорты Сочи примут не менее 360 тысяч гостей. В этом сезоне номерной фонд будет загружен под 100%», — цитирует губернатора пресс-служба администрации края.

В новом сезоне на Красной поляне заработают две новые трассы, а еще одну восстановят. Всего же здесь откроется 60 канатных дорог общей протяженностью 153 километра.

Сочи, по словам Кондратьева, уже сейчас полностью готов к приему гостей, а с конца декабря в городе будет работать специальный оперативный штаб, который будет отвечать за обеспечение комфортного отдыха для приезжих.

Отметим, что, по данным на конец октября, Краснодарский край посетили более 5,6 млн туристов, это на 6% больше, чем в 2017 году. Большое влияние на рост туристической активности оказал чемпионат мира по футболу — Сочи был одним из городов, где проводились матчи турнира. Отчисления в бюджет от туристической сферы выросли на 14%.

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