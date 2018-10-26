Кубань: Губернатор предложил обязать страховать дома с риском подтоплений

Хадыженск, Краснодарский край, , 15:42 — REGNUM Принять закон, обязывающий страховать дома в зонах с высоким риском подтоплений, предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба в Хадыженске Апшеронского района 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

«Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 млрд рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ. Может, в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате ливневых дождей было подтоплено в общей сложности 30 населенных пунктов, 2,3 тыс. жилых домов, размыты автотрассы, мосты, железнодорожные пути. Шесть человек погибли. В крае действует режим ЧС.