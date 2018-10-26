Пятница, 26 Октября 2018 года
17:03:18 МСК

Кубань: Губернатор предложил обязать страховать дома с риском подтоплений

Происшествия

На компенсации за пострадавшее жилье выделен 1 млрд рублей

Хадыженск, Краснодарский край, 26 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Принять закон, обязывающий страховать дома в зонах с высоким риском подтоплений, предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба в Хадыженске Апшеронского района 26 октября. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

«Надо делать выводы из подобных ситуаций, а мы раз в несколько лет ликвидируем последствия ЧС. Людям необходимо компенсировать потери, и сейчас 1 млрд рублей мы выделяем из бюджета, но мы отрываем эти деньги от других программ. Может, в крае принять закон: обозначить территории, которые должны быть обязательно застрахованы», — сказал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября в результате ливневых дождей было подтоплено в общей сложности 30 населенных пунктов, 2,3 тыс. жилых домов, размыты автотрассы, мосты, железнодорожные пути. Шесть человек погибли. В крае действует режим ЧС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнение в Туапсе и в Сочи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить