Отравили и выкинули: как город-курорт «очищают» от бездомных собак

Туапсе, Краснодарский край, , 15:29 — REGNUM На Кубани разгорается очередной скандал вокруг фирмы, занимающейся отловом безнадзорных животных. В Туапсе, в районе поселка Гезель Дере, в ущелье у трассы местные жители нашли останки более 20 собак. Теперь полиция проверяет фирму, которая должна была по договору отлавливать животных, и ее сотрудника, который, по предварительным данным, и избавился от собак.

Сообщение в полицию о том, что в ущелье у дороги найдены трупы собак, поступило от жителей. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили останки более 20 животных, остатки препарата, который и вызвал смерть, а также шприцы.

«В ходе проверки было установлено, что с фирмой по отлову бездомных животных был заключен договор на отлов и содержание животных в специализированном месте. Однако в нарушении условий контракта работником организации животные были уничтожены», — сообщили РИА Новости со ссылкой на краевое управление МВД.

Сейчас сотрудники проводят проверку и в отношении фирмы, и в отношении работника, расправившегося с животными.

Между тем, как отмечает ИА REGNUM, за последнее время на Кубани прошло несколько акций протеста против убийства бездомных животных, а зоозащитники заявляют о планомерном уничтожении безнадзорных собак и кошек в городах, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Так, в Сочи на отлов и утилизацию безнадзорных животных выделено 3 млн рублей, приводит данные «Коммерсантъ»: при том, что в декабре в Краснодарском крае были приняты поправки в региональное законодательство, исключившие формулировку о выпуске стерилизованных животных в места, где они были пойманы. По сообщениям активистов, массовые отстрелы бездомных собак происходят и в Геленджике, и в Лазаревском.

Добавим, что сегодня в Сочи работает три приюта для бездомных животных. К маю на бывшей территории Адлеровской птицефабрики обещают открыть еще один, четвертый приют. Власти обещают, что пойманных на улице животных — как бродячих, так и имеющих владельца, но гуляющих самостоятельно, будут отлавливать, привозить в пункт передержки. Бездомных, после осмотра ветеринаром, лечения и дезинфекции, отправят в питомник, «хозяйских» — вернут владельцам.