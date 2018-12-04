Сочи: обвиняемого в гибели семилетнего мальчика простили за 150 тыс. рублей

Сочи, Краснодарский край, , 13:57 — REGNUM Родители семилетнего мальчика из Татарии, погибшего в августе этого года в ливневке в Сочи, примирились с хозяином гостиницы, который обвинялся в смерти ребенка. 4 декабря суд удовлетворил ходатайство потерпевшей стороны о примирении и прекращении уголовного дела.

Суд постановил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон и освободить обвиняемого от уголовной ответственности, сообщил телеканал «360». Фигурант дела, в свою очередь, обязался выплатить родителям погибшего мальчика 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в начале августа. Семилетний мальчик, отдыхавший с родными в Сочи, упал в ливневую канаву. Его бабушка прыгнула в воду, попыталась спасти ребенка, но его течением унесло в море. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

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«Стечение обстоятельств»: в Сочи объяснили гибель упавшего в канаву ребёнка

В мэрии Сочи тогда гибель ребенка назвали «неблагоприятным стечением обстоятельств». Однако позже прокуратура выяснила, что конструкция ливневки была незаконно изменена. В итоге обвинение было предъявлено хозяину гостиницы, он свою вину признал.

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