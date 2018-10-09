Футбольный клуб «Краснодар» инициировал расторжение контракта с Мамаевым

Москва, , 18:38 — REGNUM Руководство футбольного клуба «Краснодар» подало заявление в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), намереваясь расторгнуть контракт с Павлом Мамаевым, сообщает 9 октября «Р-Спорт».

По регламенту заявление должно быть рассмотрено в 30-дневный срок. Ранее ФК «Краснодар» официально сообщил об отстранении Мамаева от тренировок с командой первого состава.

Стоит отметить, что ФК «Зенит» пока не сделал аналогичного шага в отношении второго фигуранта разгоревшегося скандала — Кокорина.

Напомним, футболисты Кокорин и Мамаев избили в Москве мужчину, сделавшего им замечание.

По некоторым данным, в тот же день Кокориным и Мамаевым был избит еще один человек, попытавшийся словами пресечь их неблаговидное поведение в публичном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту избиения мужчины возбуждено уголовное дело по статье, согласно которой Кокорину и Мамаеву грозит до двух лет тюремного заключения.

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