Путин объяснил, чего хочет Россия

Краснодар, , 20:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, которое он огласил 1 марта, четко объяснил всему миру, чего мы хотим. Об этом ИА REGNUM, комментируя итоги послания, сказал заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края, член краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса, доктор социологических наук, декан факультета журналистики Кубанского госуниверситета Валерий Касьянов.

«Такого откровенного и содержательного разговора давно не было. Сегодняшнее выступление нужно расценивать двояко. С одной стороны — это очередное, с другой стороны — внеочередное послание, поскольку речь идет о перспективе развития страны до 2030 года. И то, что мы говорим о перспективе, о длительной перспективе, обязательно нужно учитывать», — отметил эксперт.

Валерий Касьянов особо отметил изменившуюся подачу Послания — до этого ни графики, ни тем более видеоролики, которые дали необходимую наглядность, не демонстрировались.

«Нехарактерная для предыдущих посланий откровенность, иногда даже раскаляющая — без стеснения, без какой-то скрытности и секретности. Надо понимать, что Путин пошел на предельные варианты общения с аудиторией, но надо понимать, что то, что он говорил, было не только для нас. И это не просто то, что накипело — санкции, проблемы во взаимоотношениях, недопонимание или непонимание в мировой политике — это четкое объяснение того, что мы хотим. Он постоянно подчеркивал: от нас хотели то-то, но мы считаем, что это должно быть вот так. От нас требовали то-то, но мы ведем политику вот туда-то. Самовыражение позиции России возвращается к той точке зрения, которая существовала в политике раньше: если мы сказали, мы не отступим».

Помимо политических сигналов, большую важность, отмечает собеседник ИА REGNUM, имеют и социальные ориентиры, обозначенные в послании.

«Он очень конкретно говорил о развитии системы здравоохранения, образования, он говорил об уровне жизни, который однозначно нужно повышать. Сегодня у государства сегодня есть деньги на социальные нужды, и Владимир Владимирович это показал», — подчеркнул Касьянов.

Целый ряд тезисов непосредственно касается Краснодарского края.

«Мне очень радостно, что и Азово-Черноморский регион, и Черноморское побережье, и очень многие другие проблемы и программы, которые отмечал Путин, однозначно привязаны к Краснодарскому краю. Мы по-прежнему хотели бы играть стратегическую роль, в которую мы с точки зрения геополитики вовлечены: мы край страны, мы рубеж страны, мы фланг страны, где происходят очень серьезные геополитические изменения, и мы, конечно, очень много здесь делаем».

Отдельная тема — Крымский мост. Его строительство не только привлечет туристов в Крым, но и даст значительные доходы Кубани, через которую весь этот поток направится, а значит — нужна новая, современная инфраструктура.

«Мы очень ждем и готовимся к открытию моста, для нас это очень серьезная программа, мы этого не скрываем. Потому что, хочу обратить ваше внимание, любой приезжающий в Крым или едущий в Крым сначала проедет по Краснодарскому краю. Сегодня мы ведем речь об ускоренном развитии Азовско-Черноморского побережья, той дороги, которая ведет к Крыму. Она у нас долгое время не была освоена. Мы в угоду Черноморскому побережью Азовское побережье отодвигали на второй план. Но сегодня мы сегодня даем возможность людям развиваться там — строить места отдыха, строить гостиные дворы, отели, паркинги, заправки — всё, чтобы человек мог остановиться, отдохнуть и ехать дальше. Путь неблизкий из Москвы до Крыма, с открытием моста многие поедут, тут нечего и говорить, но по пустыне ехать не надо. Надо ехать по обустроенной инфраструктурой территории. И мы рассчитываем, что получим возможности дополнительного развития».

Амбициозными позициями для Краснодарского края остается развитие туризма. Сегодня, отметил Валерий Касьянов, в крае одномоментно в местах размещения можно принять миллион туристов — для сравнения, в советские времена количество мест в домах отдыха, санаториях составляло 200 тыс. мест. Причем туристы едут на Кубань не только летом, но и зимой — по словам эксперта, сегодня горнолыжный отдых дает колоссальные прибыли, практически до апреля месяца всё выкуплено.

Пока проблемой на Кубани — как, впрочем, и везде, остается удаленность власти от людей.

«Нужно делать так, чтобы и депутатский корпус, и администрация были более человечнее, больше внимания должны уделять людям, которые сегодня организуют бизнес, начинают предлагать, не отворачиваться от идей и предложений».

По мнению Валерия Касьянова, решить вопрос близости к народу может обновление кадров.

«Кадровая проблема у нас в крае давно в центре внимания, но сегодня эта тема уже видится на федеральном уровне. Последняя новация — выпускники вузов уже получили места для работы и в администрации края, и в администрации города, и в крупных городских образованиях — мы рассчитываем, что эти новые кадры будут по-другому смотреть на отношения с людьми: нельзя быть черствыми, нужно слушать людей, слышать людей, помогать людям — тогда будет всё нормально».

Читайте развитие сюжета: Дороги и ипотека: болезненные вопросы для Крыма