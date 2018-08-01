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ФК «Краснодар» прокомментировал сведения о ДТП с участием Смолова

Происшествия

Футболист жив и здоров, отметили в клубе

Краснодар, 1 августа 2018, 14:33 — REGNUM  Представители футбольного клуба «Краснодар» не подтвердили появившиеся ранее в СМИ сведения о ДТП в столице Краснодарского края, в которое якобы попал нападающий Федор Смолов. Об этом сообщает «Кубань 24».

«В футбольный клуб «Краснодар» не поступало никаких заявлений по этому поводу. Коллектив подобной информацией не располагает. Федор Смолов жив и здоров», — цитирует телеканал слова представителя пресс-службы ФК «Краснодар».

Напомним, как ранее сообщали местные СМИ, в Краснодаре автомобиль BMW в дорогой комплектации M5 First Edition врезался в металлическое ограждение. Отмечалось, что машина принадлежит девушке Федора Смолова, однако в момент ДТП за рулем находился сам футболист.

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Дорожно-транспортные происшествия
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