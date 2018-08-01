ФК «Краснодар» прокомментировал сведения о ДТП с участием Смолова

Краснодар, , 14:33 — REGNUM Представители футбольного клуба «Краснодар» не подтвердили появившиеся ранее в СМИ сведения о ДТП в столице Краснодарского края, в которое якобы попал нападающий Федор Смолов. Об этом сообщает «Кубань 24».

«В футбольный клуб «Краснодар» не поступало никаких заявлений по этому поводу. Коллектив подобной информацией не располагает. Федор Смолов жив и здоров», — цитирует телеканал слова представителя пресс-службы ФК «Краснодар».

Напомним, как ранее сообщали местные СМИ, в Краснодаре автомобиль BMW в дорогой комплектации M5 First Edition врезался в металлическое ограждение. Отмечалось, что машина принадлежит девушке Федора Смолова, однако в момент ДТП за рулем находился сам футболист.