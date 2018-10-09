Кубань: убийство женщины в Псебае обернулось новым уголовным делом

п.г.т. Псебай, Краснодарский край, , 19:21 — REGNUM Уголовное дело в отношении следователя следственного отдела ОМВД по Мостовскому району Краснодарского края возбуждено следственным органами региона. Женщина, сообщила пресс-служба СКР 9 октября, подозревается в превышении должностных полномочий. Это дело непосредственно связано с громким убийством подростками женщины в поселке Псебай.

По данным следствия, следователь отдела полиции в апреле этого года проводила проверку сообщения о хищении куртки двумя подростками в поселке Псебай. Сообщение о преступлении сотрудница полиции не передала по последственности, а провела проверку сама. В ходе этой проверки она уговорила потерпевшего, также несовершеннолетнего, отказать от обвинений, а 7 мая вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Основаниями она указала непричастность к краже одного подозреваемого, а действия второго квалифицировала как малозначительные и не содержащие признаков преступления.

В СКР считают, что действия сотрудницы ОМВД привели к тому, что 13 мая в поселке Псебай была жестоко убита женщина. Одним из соучастников убийства стал подозреваемый в краже. Впоследствии решение об отказе в возбуждении дела было отменено, и в отношении двух подростков было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Как сообщало ИА REGNUM, 40-летняя жительница поселка Псебай была убита с особой жестокостью в ночь на 13 мая. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по п. «д, ж, к» ч.2 ст.105 УК РФ — «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера». Обвинение предъявлено двоим жителям поселка — 16 и 20 лет. У убитой остались пятеро детей, младшей из которых два года.

Преступление вызвало бурю возмущения в поселке. На народном сходе 18 мая жители говорили о том, что убийство могла совершить банда подростков, которая якобы действует в поселке и уже совершила не одно преступление.

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