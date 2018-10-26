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Официально: при наводнении на Кубани погибли шесть человек

Происшествия

Один человек – пропал без вести

Туапсе, Краснодарский край, 26 октября 2018, 10:20 — REGNUM  Тела шести погибших обнаружены спасателями в Краснодарском крае при ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России 26 октября.

«При проведении поисковых работ обнаружены шесть человек. Они погибли. В настоящее время 2 человека госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно, неизвестна судьба одного человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на Туапсинский и Апшеронский район, а также Сочи обрушились сильные ливни, приведшие к затоплению около двух тысяч домов, нарушению электроснабжения, авариям на газопроводах и водоводах. В регионе введен режим ЧС.

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Наводнение в Туапсе и в Сочи
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