Официально: при наводнении на Кубани погибли шесть человек

Туапсе, Краснодарский край, , 10:20 — REGNUM Тела шести погибших обнаружены спасателями в Краснодарском крае при ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России 26 октября.

«При проведении поисковых работ обнаружены шесть человек. Они погибли. В настоящее время 2 человека госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана амбулаторно, неизвестна судьба одного человека», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября на Туапсинский и Апшеронский район, а также Сочи обрушились сильные ливни, приведшие к затоплению около двух тысяч домов, нарушению электроснабжения, авариям на газопроводах и водоводах. В регионе введен режим ЧС.

Читайте развитие сюжета: Наводнение на Кубани: 81-летний пенсионер утонул в собственной квартире