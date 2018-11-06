Глава Апшеронского района Кубани ушел в отставку после наводнения

Апшеронский район, Краснодарский край, , 11:26 — REGNUM Роман Герман покинул пост главы Апшеронского района Краснодарского края. Об этом стало известно 6 ноября. Ранее покинуть пост Герману рекомендовал губернатор Вениамин Кондратьев.

О том, что Герман больше не занимает пост главы района, сообщил портал «Живая Кубань» со ссылкой на информацию районной администрации. Обязанности руководителя исполняет заместитель главы Андрей Клищенко. Между тем, на сайте районной администрации главой района пока числится Роман Герман.

Уйти с должности Герману посоветовал губернатор Кондратьев в ходе посещения Апшеронского района 2 ноября. Кондратьев заявил, в частности, что Герман не справился с оказанием необходимой помощи населению, пострадавшему от наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 октября после сильных дождей в Туапсинском, Апшеронском районах края, а также в Сочи произошло подтопление более 2,3 тыс. жилых домов, были размыты дороги, разрушена коммунальная инфраструктура, на несколько суток были задержаны десятки пассажирских поездов. Погибли шесть человек, в том числе — в Апшеронском районе, где фигурантами дел о гибели людей стали в том числе чиновники. Отметим, что около 200 человек пока не могут вернуться в свои дома.

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