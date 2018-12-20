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Курортный сбор принес курортам Кубани 108 млн рублей

Экономика

На 55% больше, чем ожидалось

Курортный сбор принес курортам Кубани 108 млн рублей
MIKHEIL
Пляж

Краснодар, 20 декабря 2018, 10:12 — REGNUM  Эксперимент по курортному сбору в Краснодарском крае, начавшийся с 16 июля, принес в бюджеты муниципалитетов более 108 млн рублей, сообщила 20 декабря пресс-служба Краснодарского края.

«Эксперимент превзошел все ожидания. Собранная сумма на 55% выше заявленного годового плана», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, высокие показатели были достигнуты в том числе и за счет широкой информационно-разъяснительной работе. Увеличение размера сбора, а также расширение его действия на новые территории не планируется, добавил губернатор. Полученные от сбора деньги пойдут на благоустройство городов-курортов.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по введению курортного сбора в Краснодарском крае начался 16 июля 2018 года. В нем приняли участие Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района. Сумма сбора составила 50 рублей в день с одного туриста.

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Введение курортного сбора в регионах России
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