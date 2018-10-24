Кубань: в Туапсе из-за ливня введен режим ЧС

Краснодар, , 16:36 — REGNUM В Туапсинском районе Краснодарского края из-за сильных ливней 24 октября введен режим ЧС. Об этом сообщил в своем twitter губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Туапсе очень серьезные подтопления, вода зашла в дома. Организуется помощь на месте, ситуация на контроле. В районе введен режим ЧС. Где потребовалось, провели эвакуацию. Уже размещаем людей в местах для временного пребывания», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, ливень обрушился на Туапсе в первой половине дня. В Социальных сетях жители сообщают о подтопленных улицах. По данным МЧС, подтоплены две железнодорожные станции. В районе организована работа оперативного штаба.

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