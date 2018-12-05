Футбольные клубы дали положительные характеристики Мамаеву и Кокорину

Москва, , 14:22 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» предоставил положительную характеристику на полузащитника клуба Павла Мамаева, которого обвиняют в нанесении побоев и хулиганстве. Об этом сообщает «Советский спорт».

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Также положительные характеристики адвокат предоставил и на второго фигуранта уголовного дела Александра Кокорина. Их выдал «Зенит» и «Локомотив».

Напомним, сегодня, 5 декабря, в Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

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Кокорин и Мамаев переведены из «карантина» в обычные камеры СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проходят фигурантами по уголовному делу о драках в Москве, возбуждённому сразу по двум статьям УК РФ. В октябре спортсменам были предъявлены обвинения по статье 116 УК РФ «Побои» и статье 213 УК РФ «Хулиганство».

По решению суда оба подозреваемых останутся под стражей сроком на два месяца. В настоящее время они находятся в СИЗО «Бутырка».