Пропавшая в Сочи пятилетняя девочка погибла

Сочи, Краснодарский край, , 09:33 — REGNUM Пропавшая в Сочи пятилетняя девочка найдена мертвой. Сообщение об этом опубликовано на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае в соцсети «Вконтакте».

"Найдена. Погибла», — говорится в сообщении.

Поисковики выразили свои соболезнования родным и близким ребенка. Других подробностей о трагедии не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, девочка 2012 года рождения пропала в селе Бестужевское в Сочи вечером 13 марта. Она ушла из дома и не вернулась. По факту пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело.

В поисках участвовали не только правоохранители и спасатели, но и поисковики, и местные жители. В операции задействовали беспилотный летательный аппарат.

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