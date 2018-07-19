В гибели школьника в горах под Сочи обвинили учителя

Сочи, Краснодарский край, , 17:00 — REGNUM В гибели 13-летнего мальчика в горах Краснодарского края обвиняется учительница, которая организовала поход для детей. Об этом 19 июля сообщила пресс-службе СУ СКР по региону. 55-летней женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст.109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, женщина, педагог начальных классов средней школы, организовала туристический поход для группы, в состав которой вошли десять взрослых и двое детей, по маршруту поселок Гузерипль Республики Адыгея — поселок Дагомыс города Сочи, на четыре дня.

Сама женщина опыт туристических походов имела и являлась инструктором детско-юношеского туризма. Однако, по данным следствия, она не подготовила приказ о походе и не оповестила о нем сотрудников МЧС, отсутствовали медицинские заключения врачей на участников похода, сами они не были застрахованы от несчастного случая. Отсутствовала и документация о проведенном инструктаже по технике безопасности.

3 июля, когда группа проходила в районе Бабук-Аула, 13-летний мальчик отклонился от маршрута и пропал. Ребенка искали несколько дней, в том числе и с вертолета. Тело мальчика было найдено лишь на десятые сутки — в труднодоступной местности. Точные причины смерти ребенка предстоит установить медэкспертам.

Сама женщина полностью признала свою вину. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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