Новости России
Найти
Сибирский ФО
Алтайский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Алтай
Хакасия
Томская область
Тыва
Дальневосточный ФО
Амурская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Бурятия
Якутия
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский АО
Северо-Западный ФО
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Ненецкий АО
Новгородская область
Псковская область
Карелия
Коми
Санкт-Петербург
Южный ФО
Астраханская область
Волгоградская область
ДНР
Запорожская область
Краснодарский край
ЛНР
Адыгея
Калмыкия
Крым
Ростовская область
Севастополь
Херсонская область
Приволжский ФО
Башкирия
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Марий Эл
Мордовия
Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртия
Ульяновская область
Чувашия
Центральный ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Северо-Кавказский ФО
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесия
Дагестан
Ингушетия
Северная Осетия
Ставропольский край
Чечня
Уральский ФО
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий АО
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 10000+ материалов
Новости Ингушетии
В Ингушетии будут сдерживать рост цен на продукты во время Рамадана
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов дал распоряжение контролировать рост цен на продукты во время Рамадана. В этом году священный для мусульман месяц Рамадан, предполагающий в том числе пост, выпадает на период с 10 марта по 9 апреля. Одним из шагов в сдерживании цен стало подписание меморандума...
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Николай Патрушев ознакомился с работой Академии цифрового развития в Магасе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетил Академию цифрового развития в ходе рабочего визита в Магас. Патрушев прибыл в Ингушетию для участия в совещании по вопросам безопасности регионов Северо-Кавказского федерального округа. В составе делегации он побывал в Академии цифрового...
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
Патрушев: Запад участвует в конфликте на Украине, поставляя Киеву оружие
Западные страны реально участвуют в конфликте на Украине, продолжая поставки оружия Киеву. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в Магасе. По словам Патрушева...
7 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024
Патрушев связал слова Макрона о войсках НАТО с неудачами ВСУ
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об обсуждении лидерами западных стран возможности отправки сил НАТО на Украину связано с провалом контрнаступления украинских войск. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной...
7 марта 2024
В Совбезе назвали беспорядки в Махачкале попыткой раскачать ситуацию
Беспорядки в Махачкале в конце октября прошлого года — это пример предпринимаемых Западом попыток раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил 7 марта секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа...
7 марта 2024
НАТО отрабатывает сценарий конфликта с Россией, заявил Патрушев
Североатлантический альянс на военных учения в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной...
новость часа
7 марта 2024
Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами прошло без сбоев
В России завершили тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента страны. Оно прошло в 28 регионах. Об этом 7 марта журналистам сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. «Закончилось голосование в...
7 марта 2024
Путин, Трамп и восемь Байденов оказались среди жителей Казахстана
В Казахстане обнаружили жителей с именами Путин, Байден и Трамп, следует из мониторингового проекта ranking. kz. «Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена. Так, в республике проживают один Путин, один Трамп и восемь Байденов и 12 Касым-Жомартов [тезок президента Казахстана]»...
7 марта 2024