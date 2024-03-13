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Новости Брянской области
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Над Брянской областью ночью сбили восемь беспилотников ВСУ
Утром 13 марта на территории Брянской области пресекли ещё одну попытку украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Всего в регионе сбили восемь дронов ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. «Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над Унечским...
13 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024
Минобороны сообщило о четырёх сбитых за ночь дронах ВСУ
Российские военные отразили за ночь четыре попытки ВСУ атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в Брянской и Орловской областях, сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны России. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона над Брянской...
11 марта 2024
В Брянской области отразили атаку двух беспилотников ВСУ
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружила и обезвредила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью, сообщил 11 марта в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Губернатор уточнил, что военные сбили дроны в Клинцовском и Почепском...
новость часа
11 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
ФОМ: 83% россиян положительно оценили работу Путина
Подавляющее большинство россиян положительно оценили работу Владимира Путина на посту президента России. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого фондом «Общественное мнение» 7 марта. Так, 83% респондентов «скорее хорошо» оценили работу российского лидера. С ними не согласились («скорее...
8 марта 2024
Шойгу поздравил женщин с 8 Марта
Женщины дают жизнь, делают её ярче и гармоничнее, одухотворяют сердца мужчин и вдохновляют на свершения. Об этом в поздравлении с Международным женским днём заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Обращение генерала армии опубликовало ведомство в Telegram-канале. «В этот день мы поздравляем...
8 марта 2024
Бербок призвала передать Киеву больше дальнобойного оружия и систем ПВО
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Украина должна получить больше боеприпасов, систем ПВО и дальнобойного оружия. Об этом 7 марта немецкий дипломат заявила на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Кэмероном, состоявшейся в Берлине. «Тот, кто хочет достижения мира...
7 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024
ВС РФ пресекли атаку дронов под Брянском, Тулой и Курском — 743-й день СВО
Наступивший, 743-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми попытками атак украинскими беспилотниками на российские территории. Так, в ночь на 7 марта дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области. Ещё пять...
7 марта 2024
МИД Германии призвал сограждан не ездить в Россию
Министерство иностранных дел Германии в заявлении от 7 марта настоятельно порекомендовал согражданам воздержаться от поездок в Россию. «Выезд в Российскую Федерацию категорически не рекомендуется», — призвали дипломаты. МИД Германии предостерёг сограждан от поездок в российские регионы, которые...
7 марта 2024
Общероссийское тестирование ДЭГ перед выборами прошло без сбоев
В России завершили тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед выборами президента страны. Оно прошло в 28 регионах. Об этом 7 марта журналистам сообщил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ Олег Артамонов. «Закончилось голосование в...
7 марта 2024