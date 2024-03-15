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Найдено 10000+ материалов
Новости Луганской Народной Республики
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Лавров рассказал, что собирается посетить Донбасс
Министр иностранных дел России Сергей Лавров собирается посетить представительства МИД в Донбассе. Об этом он рассказал 14 марта в интервью «Соловьёв Live». Фрагменты интервью были опубликованы в эфире телеканала «Россия 1». Представительства МИД ранее были созданы в Донецке и Луганске, напомнил...
новость часа
14 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
ВС России продвинулись у Ямполовки под Кременной, сообщили в ЛНР
Российские военные сократили «серую зону» на сватовско-кременском участке фронта, продвинувшись у сёл Терны и Ямполовка. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в Telegram-канале. «В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось...
14 марта 2024
Три склада вооружений ВСУ уничтожены под Купянском, сообщили в ЛНР
Российские военные уничтожили три украинских склада с ракетно-артиллерийским вооружением к югу от города Купянска в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 14 марта в Telegram-канале. По информации источников эксперта, за...
новость часа
14 марта 2024
Путин: Россия готова к переговорам по Украине — 749-й день СВО
Наступивший 749-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован заявлением российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам по Украине. Причём они должны быть основаны на реальности, «а не на хотелках после применения психотропных средств», пояснил глава государства 13 марта...
14 марта 2024
Экс-главу МИД ЛНР Дейнего назначили представителем МИД РФ в Луганске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назначил бывшего главу МИД ЛНР Владислава Дейнего руководителем территориального органа — представителем МИД РФ в Луганске. Об этом сообщает «Луганский информационный центр» со ссылкой на приказ главы российского внешнеполитического ведомства. «Дейнего В...
13 марта 2024
Путин объяснил, почему Россия не бросает своих людей
Россия не бросит своих людей в Донбассе и Новороссии, потому что в противном случае её потери возрастут многократно. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» заявил президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что Россия пришла на помощь своим людям и в этом...
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Школьница из Луганска написала письмо президенту Франции
Луганская школьница, писательница и драматург Фаина Савенкова, ранее занесённая в базу украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ученица обратилась к французскому лидеру после его высказываний о России и помощи киевскому режиму. О принятом...
13 марта 2024
Минобороны показало кадры уничтожения установки HIMARS в зоне СВО
Российские военные уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, переданную украинским военным Соединёнными Штатами. Кадры поражения установки опубликованы 12 марта в Telegram-канале Минобороны. Установку HIMARS поразили ракетой, её навели с помощью наблюдавшего за целью...
новость часа
12 марта 2024
ВСУ за сутки потеряли под Донецком до 350 бойцов и два танка
Украинские войска за сутки потеряли на донецком направлении до 350 бойцов убитыми и ранеными. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 12 марта на брифинге. По данным ведомства, на этом участке фронта подразделения Южной группировки войск заняли...
12 марта 2024
Киев наращивает группировку в 10 км от российской границы, сообщили в ЛНР
Киевский режим наращивает группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который находится в десяти километрах от Белгородской области. Об этом 12 марта сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники. «На протяжении последних дней отмечается наращивание...
12 марта 2024
Минобороны сообщило о сбитых БПЛА под Брянском и Орлом — 747-й день СВО
Наступивший, 747-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о перехвате дежурными средствами ПВО шести украинских беспилотных летательных аппаратов БПЛА) над территориями Брянской и Орловской областей. Как сообщили 11 марта в Минобороны, речь идёт о вражеских дронах...
12 марта 2024