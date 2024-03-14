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Новости Краснодарского края
AVA Group представил бренд единого девелопера
Инвестиционный холдинг AVA Group представил новый бренд своего единого девелопера — AVA. На презентации, которая прошла в ТРЦ «СБС Мегамолл» в Краснодаре, представители группы рассказали партнерам и журналистам о ключевых изменениях в позиционировании бизнеса и новых стратегиях. «С 13 марта 2024...
14 марта 2024
Мусаев вновь стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал Мурад Мусаев, сообщили 14 марта в пресс-службе клуба. «ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева», — сообщили в пресс-службе. Отмечается, что контракт заключён до конца текущего сезона. Мусаев руководил командой с...
14 марта 2024
Губернатор Вениамин Кондратьев открыл новую школу в Сочи
В селе Раздольное города-курорта Сочи прошло открытие филиала гимназии № 9 им. Н. А. Островского. Учеников, учителей и родителей поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава Сочи Алексей Копайгородский. «Видно, что в этом современном образовательном центре всё сделано с...
14 марта 2024
Ивич после увольнения из «Краснодара» обратился к болельщикам
Бывший главный тренер футбольного клуба «Краснодара» Владимир Ивич после своего увольнения обратился к болельщикам команды. об этом 13 марта сообщил портал «РБ Спорт». «Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего», — сказал Ивич. «Краснодар»...
13 марта 2024
Усть-Лабинский суд удовлетворил ходатайство об УДО Шакро Молодого
Усть-Лабинский суд Краснодарского края в ходе закрытого заседания удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Захария Калашова (Шакро Молодого), передаёт 13 марта Telegram-канал «112». Суд одобрил прошение об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Главная причина —...
13 марта 2024
ФК «Краснодар» расторг контракт с тренером Ивичем
Футбольный клуб «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Информация об этом появилась на официальном сайте ФК. «ФК «Краснодар» сообщает о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем», — говорится в сообщении. Также клуб поблагодарил Ивича за...
13 марта 2024
Жительниц Краснодара оштрафовали на ₽100 тыс. после видео с поцелуем в кафе
В Краснодаре суд оштрафовал блогера и её подругу за поцелуй на камеру, который они сняли в местном кафе и выложили в Сеть. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. В сообщении говорится, что суд признал 24-летнего блогера и её 19-летнюю подругу виновными в пропаганде...
12 марта 2024
Губерниев жёстко ответил на оскорбления тренера лыжников Сорина
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев жёстко ответил на высказывание старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина после инцидента, произошедшего 8 марта в Сочи с участием лыжниц. Губерниев назвал Сорина крепостным крестьянином, который живёт при крепостном праве. «И ещё для...
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024
Эксперт раскрыл способ кражи денег при помощи экрана смартфона
Мошенники придумали новый способ красть деньги россиян с помощью трансляции экрана смартфона. Об этом 10 марта рассказал заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Эксперт в беседе с...
10 марта 2024
Уткин назвал Вяльбе дурой за слова о пострадавших на Спартакиаде девушках
Футбольного комментатора и спортивного журналиста Василия Уткина возмутили слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей: «Ничего страшного» — в связи с массовым завалом лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведшим к массовым травмам. Он...
9 марта 2024
Тренер «Краснодара» ответил комментатору Геничу на слова про чемпионство
Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Владимир Ивич на послематчевой пресс-конференции прокомментировал слова комментатора Константина Генича о том, что команда не будет бороться за чемпионство. Ранее Генич выразил мнение, что для борьбы за чемпионский титул «Краснодару» нужно постоянно...
9 марта 2024
Приведшую к травмам лыжную гонку в Сочи назвали соответствующей регламенту
Условия проведения женской лыжной гонки во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, в ходе которой многие участницы получили травмы, соответствовали регламенту, заявил ТАСС технический делегат Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Игорь Беломестнов. «Старт был дан в соответствии с...
8 марта 2024
Уголовное дело возбудили после инцидента с лыжницами в Сочи
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возбуждение уголовного дела после инцидента с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде в Сочи. Она отметила, что знает об этом. «С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне...
8 марта 2024