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Новости Воронежской области
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников введён в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале. «Внимание! На территории Воронежской области введен режим опасности атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», — написал он. Как передавало ИА Регнум, ранее опасность...
14 марта 2024
В Воронежской области объявили опасность атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Уважаемые воронежцы. На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал глава области в Telegram-канале. Вместе с тем...
13 марта 2024
Над Воронежской областью за сутки уничтожили более 40 воздушных целей
Более 40 воздушных целей обнаружили и уничтожили в Воронежской области за последние сутки дежурные средства ПВО и системы РЭБ. Об этом глава региона Александр Гусев сообщил 13 марта в Telegram-канале. «По оперативной информации, пострадавших и значительных повреждений нет. Режим авиационной...
13 марта 2024
В Воронежской области сбили более 30 беспилотников
В Воронежской области в ночь на 13 марта сбили более 30 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев. «За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников», — написал он в Telegram-канале. По его словам, в ряде муниципалитетов есть...
новость часа
13 марта 2024
Минобороны сообщило об уничтожении и перехвате 25 дронов — 748-й день СВО
Наступивший, 748-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой на российские территории не только украинскими беспилотниками, но и восемью реактивными снарядами, а также одной ракетой ТРК «Точка-У». Об отражении 12 марта вражеских атак дежурными средствами...
13 марта 2024
Гусев: в Воронежской области за ночь несколько раз работали средства ПВО
Ночью 13 марта в Воронежской области несколько раз работали средства противовоздушной обороны. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев. Работа сил ПВО, по заверению Гусева, осталась без последствий для гражданских объектов. «Оперативную обстановку держу на контроле...
13 марта 2024
В Воронежской области средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник
Ночью 13 марта в небе над Воронежской областью сбили беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Дежурными средствами ПВО в Воронежской области обнаружен и ликвидирован БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале. Пост был опубликован в 02:42 мск. Последствий на земле...
13 марта 2024
Гусев: на Воронежскую область летят украинские беспилотники
Власти Воронежской области объявили ночью 13 марта об опасности атак беспилотников киевского режима. Средства противовоздушной обороны готовы к отражению угроз. «Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Следите за оповещениями от правительства области...
13 марта 2024
Футболист «Факела» Мендель сломал ногу в матче со «Спартаком»
Полузащитник воронежского футбольного клуба «Факела» Андрей Мендель получил перелом в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом 12 марта сообщила пресс-служба команды. «В воскресном матче со «Спартаком» Андрей Мендель получил травму — перелом пятой плюсневой...
12 марта 2024
В Воронежской области отменили ракетную опасность
В Воронежской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. «Внимание! Ракетная опасность отменена. Но опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — следует из сообщения. Как передавало ИА Регнум, ранее 12 марта в Воронежской области...
12 марта 2024
В Воронежской области объявили ракетную опасность
В Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. «Уважаемые воронежцы. Внимание, в регионе объявляется ракетная опасность. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная...
новость часа
12 марта 2024
В Воронеже объявили опасность атаки украинского беспилотника
Со стороны Украины к Воронежской области приближается вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев. «Объявляется опасность атаки БПЛА! Силы ПВО готовы. Будьте внимательны и осторожны», — призвал Гусев население и добавил, что вся...
12 марта 2024
В Воронеже уничтожили украинский беспилотник
Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили над Воронежем беспилотный летательный аппарат. Об этом 12 марта сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, последствий на земле нет. Режим опасности от воздушных целей в Воронежской области...
12 марта 2024
Призыв папы Римского к миру на Украине сочли самостоятельным заявлением
Папа Римский в призыве к переговорам вокруг ситуации на Украине просто выразил свою позицию. При этом понтифик — один из немногих общественно значимых деятелей, кто делает публичные заявления не под диктовку. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог, программный директор клуба...
10 марта 2024
Свыше 3 млн россиян воспользовались «Мобильным избирателем»
Сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» воспользовались свыше 3 млн россиян. Они примут участие в выборах президента России не по адресу прописки. Об этом 10 марта сообщили в Минцифры. «Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать...
новость часа
10 марта 2024